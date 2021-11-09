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Рианчо: «Вернулся бы в „Спартак“ вместе с Каррерой»

вчера, 15:16

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не исключил возможного возвращения на пост наставника красно-белых Массимо Карреры.

Не исключаю возвращения Карреры в «Спартак» когда-нибудь. Он привёл команду к чемпионскому титулу после множества неудачных попыток, им уже проделана огромная работа в «Спартаке». Он показал, что отлично знает русский футбол, знает сильные и слабые стороны «Спартака».

Вернулся бы вместе с ним? Конечно! Мне было очень комфортно работать с Массимо, мы хорошо справились со своей задачей, команда развивалась и добивалась высоких целей. У меня хорошие отношения с Каррерой, и для меня не будет проблемой вновь поработать с ним, если он этого захочет и попросит помочь.

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протон
протон
вчера в 23:21
Быстров: Дзюба, вернул бы барсетку!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:24
Не будь наивным . Бабы ,тем более такие , не сдаются до последнего .))
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:39
Если ты знаешь что-то про Зарему, то расскажи. Она уже пол-года молчит, а все камни в её огород. Нашли громоотвод?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:58
Каррера ? Тогда уж лучше с Пилипчуком . Но призрак Заремы висит над Спартаком . Убрать бы её со сцены любыми путями .
ABir
ABir
вчера в 17:29
Придётся ждать и надеяться
mat73
mat73
вчера в 16:40
Я частенько замечаю на Соккере этого Рианчо, ссылки на него, типа интервью итп. Он что, в Москве гдето обитает, здесь крутится чтоли, не уехал в теплые края? Кто знает?
YVG
YVG
вчера в 16:16
Рианчо знает, что нигде в мире ему никто не будет платить такую зарплату, как в спартаке. Не спартак он любит, а его бешеные деньги. Но до него никак не доходит, что юбилей кончилился, а даже в свое столетие спартак не способен стать чемпионом.
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:08
Как говорится, два раза в одну воду 🤔
makkie
makkie
вчера в 15:44
Нет уж, Рауль, спасибо, не надо!
Да и Массимо не вернётся в Спартак при нынешнем руководстве сплошь из самодуров. Сожрут любого тренера, невзирая на его заслуги и регалии.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:39
Каррека не то что нужно Спартаку.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:35
Неугомонный Рианчо так и рвется в Спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:18
Видно этот рианчо хорошо подоил федуна и поэтому всё время рвётся в спартак.
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