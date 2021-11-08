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Хави: «Надеюсь, смогу сделать так, чтобы „Барса“ снова выигрывала трофеи»

вчера, 15:14

Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал своё возвращение в каталонский клуб.

Это было очень быстрое возвращение, всё произошло за три или четыре дня. У «Барселоны» есть талантливая команда, я постараюсь передать свой опыт игрокам, чтобы выиграть титулы.

Я здесь, чтобы помочь футболистам. Для меня преимущество, что я играл вместе с Бускетсом, Пике, Альбой, Серхи Роберто и тер Штегеном.

Я благодарен болельщикам за их поддержку. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы «Барселона» снова выигрывала трофеи.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:01
Да что ж они все, как под копирку, про свои трофеи-то? Сначала игру поставь, чтобы не выслали из клуба, а потом уже про чашки пой.
Oplot
Oplot
вчера в 17:40
вперед Легенда,у тебя все получится!
амурец
амурец
вчера в 16:48
Как болельщик Реала хочу пожелать Хави сделать сильную Барселону, так как в ЛЛ нужна конкуренция, ну а насчёт трофеев, Барселоне они не к чему, есть более достойные
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Это будет очень трудно. Удачи Хави!
Верг
Верг
вчера в 15:42, ред.
Было бы круто, если бы он внедрил в состав пацанов из ламассии на место пике и бускетса, типа смена времен.Только в каждую испанскую эпоху, за барселону всегда играл игрок, претендующий на зм или его обладатель, лаудруп, стоичков, ромарио,ривалдо,роналдо, фиго, хаджи,роналдиньо не дадут соврать до эпохи месси.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:36
Похоже можно только мечтать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:32
Многие надеются на его приход
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:19
Удачи Хави!
beefs
beefs
вчера в 15:18
надейся и жди а мы посмотрим...
Брулин
Брулин
вчера в 15:15, ред.
Все мы верим и надеемся на тебя ХАВИ!
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