Хави: «Надеюсь, смогу сделать так, чтобы „Барса“ снова выигрывала трофеи»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал своё возвращение в каталонский клуб.

Это было очень быстрое возвращение, всё произошло за три или четыре дня. У «Барселоны» есть талантливая команда, я постараюсь передать свой опыт игрокам, чтобы выиграть титулы.

Я здесь, чтобы помочь футболистам. Для меня преимущество, что я играл вместе с Бускетсом, Пике, Альбой, Серхи Роберто и тер Штегеном.

Я благодарен болельщикам за их поддержку. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы «Барселона» снова выигрывала трофеи.