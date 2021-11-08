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Хави: «Мы — „Барселона“, лучший клуб в мире»

вчера, 16:23

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях каталонского клуба.

Мы должны много работать каждый день. Мы — «Барселона», лучший клуб в мире. Это единственный способ добиться хороших результатов. Мы хотим играть в красивый футбол. Если меня сравнивают с Гвардиолой, это более чем положительно. Пеп — лучший менеджер в мире.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:37
Что-то в этом есть. Не знаю, получится ли что-то у Хави в Барсе, но снова видеть его на Камп Ноу - чертовски приятно. Одно из немногих событий, случившихся за последние годы, которое дарит положительные эмоции. Удачи тебе, Хави! Верим 💜
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:34
Показная бравада,ты докажи ,как тренер это,каким бы хорошим игроком не был бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 18:34
А причём тут Великий ЦСКА? 😜
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:30
Не знаю как Хави будет тренировать команду, но наслушаемся мы от него по самое не хочу. Этот любитель потрепать языком теперь станет конкурентом Пике.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:02
У парня всегда был безткостей язык
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:57
куда уж им до цска
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:46
Слова громкие. Проел Месси Барселону.
Брулин
Брулин
вчера в 17:30
Хави о своей идее в «Барсе»: «Нужно, чтобы игроки почувствовали себя командой. У нас среднесрочный и долгосрочный проект»
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 17:13
Какого года вью- 11?
амурец
амурец
вчера в 16:45, ред.
Что вы Барселона не вызывает сомнений, а вот что лучший клуб в мире это конечно большой вопрос и про Гвардиолу согласен, может он и лучший менеджер, но не тренер
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:45
Лучшим клубом они были, когда Хави уходил..
Взяли требл в том сезоне)
Но это было давно. Сейчас Барселона середняк и поднимать клуб доверили Хави, чего я ему от души желаю. Удачи в этой нелёгкой работе)
Болельщики хотели его возвращения, но всем нужно набраться терпения. А этот сезон вообще не в счет..
Будет интересно)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:38
Всё так говорят когда приходят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:29
Вы не лучший клуб в мире!
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