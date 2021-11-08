Хави: «Мы — „Барселона“, лучший клуб в мире»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях каталонского клуба.
Мы должны много работать каждый день. Мы — «Барселона», лучший клуб в мире. Это единственный способ добиться хороших результатов. Мы хотим играть в красивый футбол. Если меня сравнивают с Гвардиолой, это более чем положительно. Пеп — лучший менеджер в мире.
Взяли требл в том сезоне)
Но это было давно. Сейчас Барселона середняк и поднимать клуб доверили Хави, чего я ему от души желаю. Удачи в этой нелёгкой работе)
Болельщики хотели его возвращения, но всем нужно набраться терпения. А этот сезон вообще не в счет..
Будет интересно)
Взяли требл в том сезоне)
Но это было давно. Сейчас Барселона середняк и поднимать клуб доверили Хави, чего я ему от души желаю. Удачи в этой нелёгкой работе)
Болельщики хотели его возвращения, но всем нужно набраться терпения. А этот сезон вообще не в счет..
Будет интересно)