Хави: «Мы — „Барселона“, лучший клуб в мире»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях каталонского клуба.

Мы должны много работать каждый день. Мы — «Барселона», лучший клуб в мире. Это единственный способ добиться хороших результатов. Мы хотим играть в красивый футбол. Если меня сравнивают с Гвардиолой, это более чем положительно. Пеп — лучший менеджер в мире.