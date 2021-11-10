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Агент Бэйла: «У Гарета была возможность играть за Англию, но он отказался»

вчера, 17:11

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, рассказал, что его клиент очень сильно любит свою страну.

Если Бэйл попадет на чемпионат мира с Уэльсом, я думаю, это станет пиком его карьеры. С первого дня, когда я встретил его и его отца, Гарет сказал мне, каким особенным был для него Уэльс.

Когда мы говорили с Бэйлом, у него была возможность играть за сборную Англию. Но он сказал мне: «Никогда больше не предлагай мне [играть за Англию], если хочешь быть моим агентом!» Бэйл фанатично любит свою страну.

В сентябре этого года Бэйл повторил достижение 29-летней давности в сборной Уэльса.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:48
...если так любит, какого фака протирает у нас скамейку, go home, не держим!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:22
За это решение Бэйл достоин уважения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:23
Родина , она одна !!! Респект и Уважение тебе Гарет !✊
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:16
Решение Бэйла достойно уважения!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:15
Принял правильное решение, в Уэльсе он футбольный бог.
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