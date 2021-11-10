Агент Бэйла: «У Гарета была возможность играть за Англию, но он отказался»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» , рассказал, что его клиент очень сильно любит свою страну.

Если Бэйл попадет на чемпионат мира с Уэльсом, я думаю, это станет пиком его карьеры. С первого дня, когда я встретил его и его отца, Гарет сказал мне, каким особенным был для него Уэльс.

Когда мы говорили с Бэйлом, у него была возможность играть за сборную Англию. Но он сказал мне: «Никогда больше не предлагай мне [играть за Англию], если хочешь быть моим агентом!» Бэйл фанатично любит свою страну.