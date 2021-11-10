«Барселона» хочет подписать Вернера. Форвард нравится Хави

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вчера, 20:03

Нападающий «Челси» попал в список интересов «Барселоны».

В январе каталонский клуб планирует усилить атакующую линию. Идея состоит в том, что разорвать арендное соглашение с Люком де Йонгом, вернув его в «Севилью», и подписать нового форварда. Приоритетом для «Барселоны» является Вернер, в переходе которого заинтересован новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Немецкий нападающий потерял место в основном составе «Челси» после прихода в команду Ромелу Лукаку, а низкая результативность Вернера может вынудить «синих» продать своего игрока. Проблемой перехода Вернера в «Барселону» является тот факт, что каталонский клуб не сможет заплатить «Челси» запрашиваемую за форварда сумму. Поэтому «сине-гранатовые» могут предложить лондонскому клубу вариант с арендой немца, которая будет включать в себя пункт обязательного выкупа.

В нынешнем сезоне Вернер провёл 10 матчей за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.