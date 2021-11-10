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«Барселона» хочет подписать Вернера. Форвард нравится Хави

вчера, 20:03

Нападающий «Челси» Тимо Вернер попал в список интересов «Барселоны».

В январе каталонский клуб планирует усилить атакующую линию. Идея состоит в том, что разорвать арендное соглашение с Люком де Йонгом, вернув его в «Севилью», и подписать нового форварда. Приоритетом для «Барселоны» является Вернер, в переходе которого заинтересован новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Немецкий нападающий потерял место в основном составе «Челси» после прихода в команду Ромелу Лукаку, а низкая результативность Вернера может вынудить «синих» продать своего игрока. Проблемой перехода Вернера в «Барселону» является тот факт, что каталонский клуб не сможет заплатить «Челси» запрашиваемую за форварда сумму. Поэтому «сине-гранатовые» могут предложить лондонскому клубу вариант с арендой немца, которая будет включать в себя пункт обязательного выкупа.

В нынешнем сезоне Вернер провёл 10 матчей за «Челси», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Конь 666 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Надеюсь, что не Хави.
Incredulous
Incredulous ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 10:25
Потому что у Барселоны не хватает денег даже на покупку Вернера, а только на аренду, а ты говоришь о покупке Холанда, одного из самых дорогих игроков на сегодняшний день.
112910415
112910415
сегодня в 08:11
достоверность новости под большим сомнением
lexatver
lexatver
вчера в 23:51
Ну раз так мало порят моментов, то Мимо Вернер как раз кстати)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:12
А кто Вернеру гарантирует место в основном составе с его реализацией моментов? Тот же Люк де Йонг, только помоложе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:06
не пойму зачем Векрнера,когда надо попытаться Хохланда.
David Young
David Young ответ Максим Горелов (раскрыть)
вчера в 22:33
.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 22:32
Журналист: - Зачем вам Вернер?
Хави:
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Я думаю с большим удовольствием Челси его проподарит 🎁 Барселоне !!!)))
Конь 666
Конь 666 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:20
Это все работа журналистов. Его желания и их бюджет в действительности находятся на разных материках.
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:19
Мало ли кто нравится Хави. Никого Барса не подпишет дороже 20 млн. Им еще четырем тренерам зарплату платить!
particular
particular
вчера в 21:07
Странное решение начинать трансферную деятельность с проблемной сделки...
Если не сказать больше - сам Вернер выглядит проблемно...
Q-J-G
Q-J-G ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 21:06
Надо дождаться кого подпишут, и тогда мы узнаем, кого хочет Хави! А так, Вы - правы. Читать "хотелки" Хави, о которых фантазируют "журналисты", о которых он даже и не знает...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:57
Утка с яблоками или без?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:42
Это не Хави хочет, а всякие так сказать "журналисты" в своих фантазиях. Сейчас каждые день будут такие новости.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:38
На месте англичан не стал бы продавать Тимо в Испанию.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:37
Что-то мне Хави начинает не нравится, то хочет капризного Погба, то мажущего по воротам Вернера. Надо было от Дембеле избавляться и Коута вначале.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:31
С приходом Тюкавина в "Челси" Вернер конечно станет лишним. Да там и Лукаку на скамейку сядет..
Elliada
Elliada
вчера в 20:20
Барселона хочет подписать Тимо и Стерлинга. 2-х самых кривых футболистов. Зачем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:16
А Вернеру нравится в Челси!
Сантус
Сантус
вчера в 20:09
Да чёрта с два его отпустят в Барсу...)С них ни денег,ни понту.Если и отдадут в аренду,то в более надёжные руки..Желающих(за деньги,а не понты с величием),достаточно.
Cat01
Cat01
вчера в 20:05
Теперь будут строить коллектив...
4RT
4RT
вчера в 20:03
Симпатишный такой 😁
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