«Рома» ускорилась с подписанием Закариа

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вчера, 20:21

Римская «Рома» хочет ускорить переговоры с гладбахской «Боруссией», чтобы попытаться подписать в январе будущего года. В футболисте лично заинтересован .

Контракт футболиста с немцами действует до лета 2022 года, новый подписывать он отказывается. «Боруссия», скорее всего, согласится продать игрока, чтобы выручить хоть какие-то деньги, а не отпустить игрока бесплатно летом.

Конкуренты гладбахского клуба в лице «Ювентуса» и «Манчестер Сити» готовы выложить за Закариа 20 млн евро.