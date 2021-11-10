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«Рома» ускорилась с подписанием Закариа

вчера, 20:21

Римская «Рома» хочет ускорить переговоры с гладбахской «Боруссией», чтобы попытаться подписать Дениса Закариа в январе будущего года. В футболисте лично заинтересован Жозе Моуриньо.

Контракт футболиста с немцами действует до лета 2022 года, новый подписывать он отказывается. «Боруссия», скорее всего, согласится продать игрока, чтобы выручить хоть какие-то деньги, а не отпустить игрока бесплатно летом.

Конкуренты гладбахского клуба в лице «Ювентуса» и «Манчестер Сити» готовы выложить за Закариа 20 млн евро.

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Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:31
Когда в конкурентах такие команды как ЮВЕ, МС, надо принимать решение, а не раздумывать.
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