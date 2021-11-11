Лещенко сделал прогноз на матч сборной России против сборной Кипра

Народный артист РФ Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Кипра в рамках отбора на ЧМ -2022.

Мнения другого быть не может, должны обыгрывать, иначе будет очень печально. Надеюсь, что результат будет положительным — играем на своей арене, для своих болельщиков. Команда собралась хорошая, Головин будет играть, все подтянулись.

Кто будет капитаном — неважно, им может быть и Саша Головин, и Федя Смолов. Капитан и капитан. Если бы в команде была звезда вроде Месси, то другое дело. У нас состав примерно равный, капитаном может быть кто угодно. А вот на вратарскую позицию, думаю, ставить стоит Сафонова, он хорошо отыграл последние матчи, очень прилично выглядит, хороший он парень. Мой прогноз на этот матч — победа сборной России со счетом 2:0. Будем болеть также за наших ребят и в матче с Хорватией. Они сейчас показывают не лучшую свою игру.