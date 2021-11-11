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Лещенко сделал прогноз на матч сборной России против сборной Кипра

вчера, 17:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Народный артист РФ Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Кипра в рамках отбора на ЧМ-2022.

Мнения другого быть не может, должны обыгрывать, иначе будет очень печально. Надеюсь, что результат будет положительным — играем на своей арене, для своих болельщиков. Команда собралась хорошая, Головин будет играть, все подтянулись.

Кто будет капитаном — неважно, им может быть и Саша Головин, и Федя Смолов. Капитан и капитан. Если бы в команде была звезда вроде Месси, то другое дело. У нас состав примерно равный, капитаном может быть кто угодно. А вот на вратарскую позицию, думаю, ставить стоит Сафонова, он хорошо отыграл последние матчи, очень прилично выглядит, хороший он парень. Мой прогноз на этот матч — победа сборной России со счетом 2:0. Будем болеть также за наших ребят и в матче с Хорватией. Они сейчас показывают не лучшую свою игру.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:23
Угадал 😄
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:44
Головина в капитаны!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:36
Да любая победа. Сейчас счет не важен , а необходимы три очка. И главное , что бы эмоционально команда была готова с Хорватами
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:31
Спой нам лучше песняк про победу сборной.Прогнозировать мы сами умеем,а петь-только в сильном подпитии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30
Думаю наши штук 6 закатят.....
Ибо готовились к Хорватии...а играют пока с Кипром...
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:28
3-0
LOpp
LOpp
вчера в 18:12
Будем болеть также за наших ребят и в матче с Хорватией. Они сейчас показывают не лучшую свою игру.

Кто показывает наши или Хорватия?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Это большой авторитет...
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