Семшов: «Не думаю, что сборная России разгромит Кипр»

Бывший полузащитник сборной России поделился мыслями о предстоящем матче национальной команды с Кипром в отборе ЧМ -2022.

Ожидания, как всегда, состоят в том, что нужна победа, чтобы последний матч что-то решал как для нас, так и для хорватов. Я думаю, что тренер будет отталкиваться от соперника, учитывая, что у россиян восемь футболистов висят на желтых карточках, плюс ход игры — он будет отличаться от того, который был в последнем матче [против словенцев — 2:1]. Конечно, состав может быть подстроен под команду Кипра, потому что сборная России больше будет владеть мячом, ей придется вскрывать оборону, поэтому тренер будет думать, как построить игру.

Трудно судить, кто кого может разгромить, футбол — непредсказуемая игра, мы думали, что сможем разгромить мальтийцев, но этого не получилось, да и моменты у них были. В матчах против таких команд, когда ты понимаешь, что ты сильнее, а тебе предстоит еще важная игра в последнем туре, то, забив один-два гола, задумаешься уже о матче с сильным соперником. Поэтому я не думаю, что будет какой-то разгром, все будет зависеть от того, когда мы забьем. Главное — быстро забить, а будет ли разгром или нет — не так важно, потому что все решится в Хорватии.