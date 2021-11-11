Семшов: «Не думаю, что сборная России разгромит Кипр»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящем матче национальной команды с Кипром в отборе ЧМ-2022.
Ожидания, как всегда, состоят в том, что нужна победа, чтобы последний матч что-то решал как для нас, так и для хорватов. Я думаю, что тренер будет отталкиваться от соперника, учитывая, что у россиян восемь футболистов висят на желтых карточках, плюс ход игры — он будет отличаться от того, который был в последнем матче [против словенцев — 2:1]. Конечно, состав может быть подстроен под команду Кипра, потому что сборная России больше будет владеть мячом, ей придется вскрывать оборону, поэтому тренер будет думать, как построить игру.
Трудно судить, кто кого может разгромить, футбол — непредсказуемая игра, мы думали, что сможем разгромить мальтийцев, но этого не получилось, да и моменты у них были. В матчах против таких команд, когда ты понимаешь, что ты сильнее, а тебе предстоит еще важная игра в последнем туре, то, забив один-два гола, задумаешься уже о матче с сильным соперником. Поэтому я не думаю, что будет какой-то разгром, все будет зависеть от того, когда мы забьем. Главное — быстро забить, а будет ли разгром или нет — не так важно, потому что все решится в Хорватии.
Выиграть, сберечь силы на матч с Хорватией, сберечь игроков... Чтобы без травм, без карточек, которые не позволят играть в заключительном, решающем матче...
А разгром, тем более он не повлияет на распределение 1-2 места, никому не нужен... Но играть надо выигрывая не с минимальным преимуществом, а с разницей - минимум в - два мяча, чтобы исключить ничейный результат, пропустив мяч в свои ворота, когда уже не будет возможности забить ещё один мяч в ворота киприотов...
Нельзя играть на удержание счёта, выигрывая матч с разницей в один мяч!
Как и нельзя - исключать возможность, что сборная Кипра сможет забить в ворота сборной России хотя бы один мяч!
Выиграть, сберечь силы на матч с Хорватией, сберечь игроков... Чтобы без травм, без карточек, которые не позволят играть в заключительном, решающем матче...
А разгром, тем более он не повлияет на распределение 1-2 места, никому не нужен... Но играть надо выигрывая не с минимальным преимуществом, а с разницей - минимум в - два мяча, чтобы исключить ничейный результат, пропустив мяч в свои ворота, когда уже не будет возможности забить ещё один мяч в ворота киприотов...
Нельзя играть на удержание счёта, выигрывая матч с разницей в один мяч!
Как и нельзя - исключать возможность, что сборная Кипра сможет забить в ворота сборной России хотя бы один мяч!