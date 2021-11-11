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Малафеев: «„Зенит“ достаточно спокойно движется к очередному чемпионству»

вчера, 17:35

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.

Сейчас «Зенит», конечно, немножко кидает из стороны в сторону: то яркие победы, то потери очков или обидные игры, в которых есть недобор — в Лиге чемпионов особенно. Но я не думаю, что это явный спад. Когда так шатает вверх-вниз — это точно не связано со спадом, скорее всего, стечение обстоятельств. У «Зенита» всё равно чувствуется запас прочности, даже при отсутствии ключевых игроков.

В целом мне кажется, что «Зенит» достаточно спокойно движется к очередному чемпионству. Я не думаю, что петербуржцы упустят лидерство за чемпионство — конкуренты сейчас действительно выглядят слабее, у них явные провалы и спады. В этом качестве «Зенит» более стабилен у них больше шансов на чемпионство. Они методично и спокойно прикладывают столько усилий, чтобы им хватило на чемпионство с ощутимым запасом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:01
и матч с Уралом это показал )
shur
shur
вчера в 22:35
...Славан, ты бы так о движении Зенита в Лиге Чемпионов убаюкивал !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:18
Ничего,весной начнётся пикЕ,ибо время для Артёмки достаточно.чтобы активизировать антисемакское подполье,я верю в это!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:00
На сегодня нет такого клуба в РПЛ, который может противостоять чемпиону.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 17:56
Газ-газ-газ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:36
Соперников теперь не видно
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