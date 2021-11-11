Малафеев: «„Зенит“ достаточно спокойно движется к очередному чемпионству»

Бывший голкипер «Зенита» оценил выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.

Сейчас «Зенит», конечно, немножко кидает из стороны в сторону: то яркие победы, то потери очков или обидные игры, в которых есть недобор — в Лиге чемпионов особенно. Но я не думаю, что это явный спад. Когда так шатает вверх-вниз — это точно не связано со спадом, скорее всего, стечение обстоятельств. У «Зенита» всё равно чувствуется запас прочности, даже при отсутствии ключевых игроков.

В целом мне кажется, что «Зенит» достаточно спокойно движется к очередному чемпионству. Я не думаю, что петербуржцы упустят лидерство за чемпионство — конкуренты сейчас действительно выглядят слабее, у них явные провалы и спады. В этом качестве «Зенит» более стабилен у них больше шансов на чемпионство. Они методично и спокойно прикладывают столько усилий, чтобы им хватило на чемпионство с ощутимым запасом.