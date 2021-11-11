Канчельскис: «„Зенит“ Семака был бы способен бороться за топ-5 в АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне «Зенита».
Не вижу смысла сниматься с чемпионата «Зениту». Конечно, им в России никто и близко не конкурент. Я когда играл за «Рейнджерс», мы были тоже единственной сильной командой в чемпионате.
Смог бы ли «Зенит» заиграть в АПЛ? Думаю, да. «Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ. Проблема в том, что у нас много слабых команд в РПЛ. Cемак выжимает максимум из «Зенита».
В Европе совершенно другой уровень: двойные нагрузки у игроков, играют два раза в неделю, находятся под прицелом тренеров и, конечно же, лучше поля.
В мое время, когда мы играли против «Амкара», я не хотел играть на их поле, оно было в ужасном состоянии. Таких полей не должно быть в РПЛ. Иначе у футболистов теряется мотивация и концентрация.
2. Ливерпуль
3. Челси
4. Манчестер Юнайтед
5. Зенит
6. Тоттенхэм
7. Вест Хэм
8. Арсенал
9. Лестер
10. Эвертон
Найди лишнюю команду.
2. Ливерпуль
3. Челси
4. Манчестер Юнайтед
5. Зенит
6. Тоттенхэм
7. Вест Хэм
8. Арсенал
9. Лестер
10. Эвертон
Найди лишнюю команду.
Думаю, да.
«Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ !
Думаю, да.
«Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ !
Семак просто гений тренерской мысли... коль был бы среди них с составом на 170 млн...))))
Семак просто гений тренерской мысли... коль был бы среди них с составом на 170 млн...))))
Без сарказма!!!:
Если бы "Зенит" играл в АПЛ, да ещё и в том интенсивном режиме в котором играют команды АПЛ + кубковые матчи, то "Зенит" бы боролся за то, чтобы не играть на следующий сезон в Чемпионшипе.
И не факт, чтобы он выиграл эту борьбу!
Без сарказма!!!:
Если бы "Зенит" играл в АПЛ, да ещё и в том интенсивном режиме в котором играют команды АПЛ + кубковые матчи, то "Зенит" бы боролся за то, чтобы не играть на следующий сезон в Чемпионшипе.
И не факт, чтобы он выиграл эту борьбу!