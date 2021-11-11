Канчельскис: «„Зенит“ Семака был бы способен бороться за топ-5 в АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об уровне «Зенита».

Не вижу смысла сниматься с чемпионата «Зениту». Конечно, им в России никто и близко не конкурент. Я когда играл за «Рейнджерс», мы были тоже единственной сильной командой в чемпионате.

Смог бы ли «Зенит» заиграть в АПЛ ? Думаю, да. «Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ . Проблема в том, что у нас много слабых команд в РПЛ . Cемак выжимает максимум из «Зенита».

В Европе совершенно другой уровень: двойные нагрузки у игроков, играют два раза в неделю, находятся под прицелом тренеров и, конечно же, лучше поля.