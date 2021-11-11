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Канчельскис: «„Зенит“ Семака был бы способен бороться за топ-5 в АПЛ»

вчера, 16:19

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне «Зенита».

Не вижу смысла сниматься с чемпионата «Зениту». Конечно, им в России никто и близко не конкурент. Я когда играл за «Рейнджерс», мы были тоже единственной сильной командой в чемпионате.

Смог бы ли «Зенит» заиграть в АПЛ? Думаю, да. «Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ. Проблема в том, что у нас много слабых команд в РПЛ. Cемак выжимает максимум из «Зенита».

В Европе совершенно другой уровень: двойные нагрузки у игроков, играют два раза в неделю, находятся под прицелом тренеров и, конечно же, лучше поля.

В мое время, когда мы играли против «Амкара», я не хотел играть на их поле, оно было в ужасном состоянии. Таких полей не должно быть в РПЛ. Иначе у футболистов теряется мотивация и концентрация.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
У меня к нему нет претензий,только к работе журналЫстов.Поэтому и написал:Надёргали.Без включения мозгов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:03
Корреспондент, наверное, задал этот идиотский вопрос, вот и пришлось Андрею отвечать на него. Ну а по поводу ТОП - 5... лучше бы Канчельскис ничего не говорил, чем нести этот бред. Вспоминается в связи с этим фраза Шурика из "Ивана Васильевича..."
старина
старина
вчера в 19:52
Не ту вакцину Андрею вкололи
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:27
Надёргали какого-то бреда....Что за посыл-"Сниматься "Зениту" с чемпионата"???
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:14
Теоретически в АПЛ все клубы способны бороться за топ-5, но не у всех получается.
LOpp
LOpp
вчера в 18:10
1. Манчестер Сити
2. Ливерпуль
3. Челси
4. Манчестер Юнайтед
5. Зенит
6. Тоттенхэм
7. Вест Хэм
8. Арсенал
9. Лестер
10. Эвертон

Найди лишнюю команду.
alexamit
alexamit
вчера в 18:02
Для того,чтобы играть в АПЛ,надо уметь это делать.Там Кукуянов нету.
Igo0rek
Igo0rek ответ порт (раскрыть)
вчера в 18:01
Ты думаешь играть в футбол = разбираться в нем?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:01
Это просто смешно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:51
Вот топ минус 5 может быть и получилось бы.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:51
Зенит? в АПЛ?, если только за 5-ку с конца таблицы дабы не вылететь в Чемпионшип
порт
порт
вчера в 17:18
Ну конечно, диванные эксперты сейчас объяснят бывшему проф. футболисту о том что они лучше разбираются в игре.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:12
Минздрав предупреждает: «Чрезмерное употребление алкоголя грозит формированием зависимости, развитием алкогольной энцефалопатии, нарушением функции внутренних органов, деградацией, а также другими негативными последствиями».
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:09
Смог бы ли «Зенит» заиграть в АПЛ?
Думаю, да.
«Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 таблицы АПЛ !
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:02
Заявление из области...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:00
Грибов что ли поел?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:59
Десяток клубов АПЛ способен выйти из группы в ЛЧ. Часто ли это делает Зенит?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:56
Канчельскис, ты о чем?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
В Армянской Премьер Лиге, да!
4RT
4RT
вчера в 16:52
Да они бы и там вечными чемпионами были! Если бы ..."Газпром-титульный спонсор АПЛ" был 😁
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:50
МЮ на 6 месте, Шпоры на девятом! Зенит конечно же сильней их!)
Сантус
Сантус
вчера в 16:44
Сущая правда!!Зенит уже который год это доказывает в ЛЧ...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:42, ред.
Суммарная стоимость составов 5-ти первых команд АПЛ на сегодня - 4,45 млрд евро......
Семак просто гений тренерской мысли... коль был бы среди них с составом на 170 млн...))))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:40
«Зенит“ Семака был бы способен бороться за топ-5 в АПЛ»

Без сарказма!!!:

Если бы "Зенит" играл в АПЛ, да ещё и в том интенсивном режиме в котором играют команды АПЛ + кубковые матчи, то "Зенит" бы боролся за то, чтобы не играть на следующий сезон в Чемпионшипе.
И не факт, чтобы он выиграл эту борьбу!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:38
Бросай пить или скажи нам что ты куришь Андрей
3ton
3ton
вчера в 16:38
Вызовите ему скорую )
drug01
drug01
вчера в 16:37
Надо проверить!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:35
Похоже ему чего-то вкололи и даже били..ногами).
vinyardrip
vinyardrip ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:35
Склонился бы ко 2 части. Надо быть честными. Фухпол в опе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Максимум десятое место,а так борьба за выживание
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