Тихонов — о Дзюбе: «Просто скажи, что не хочешь играть при Карпине»

Бывший футболист сборной России прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказаться выступать за национальную команду.

Я был в «Спартаке», когда убирали Дзюбу. Если Дзюба всегда говорил негатив в одну сторону, то с другой стороны было то же самое. Как вы думаете, когда это продолжается на протяжении большого количества времени, то после этого люди встретятся, ударят по рукам, и будут вместе работать? Я изначально думал, что ничего из этого не получится. Дзюба под любыми предлогами отказывается от сборной.

Он не готов играть? Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут. Это сборная страны. Какая тебе разница, кто является тренером? Ты должен защищать цвета своей страны, ты должен играть для людей, которые еще два года назад носили тебя на руках на чемпионате мира в России, и тебя полюбила вся страна. Но сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера. Ты можешь одним ухом слушать, что он говорит, при этом выходить на поле, и делать то, что ты должен делать.