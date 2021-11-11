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Тихонов — о Дзюбе: «Просто скажи, что не хочешь играть при Карпине»

вчера, 17:26

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться выступать за национальную команду.

Я был в «Спартаке», когда убирали Дзюбу. Если Дзюба всегда говорил негатив в одну сторону, то с другой стороны было то же самое. Как вы думаете, когда это продолжается на протяжении большого количества времени, то после этого люди встретятся, ударят по рукам, и будут вместе работать? Я изначально думал, что ничего из этого не получится. Дзюба под любыми предлогами отказывается от сборной.

Он не готов играть? Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут. Это сборная страны. Какая тебе разница, кто является тренером? Ты должен защищать цвета своей страны, ты должен играть для людей, которые еще два года назад носили тебя на руках на чемпионате мира в России, и тебя полюбила вся страна. Но сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера. Ты можешь одним ухом слушать, что он говорит, при этом выходить на поле, и делать то, что ты должен делать.

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Все комментарии
NoN141
NoN141
сегодня в 08:12
А нужен ли Дзюба сборной России? Без него хорошо играем.
112910415
112910415
вчера в 20:01
все заявления - не раньше матча с хорватами !
n272nm
n272nm
вчера в 19:57
Тихонов сам не желая того, сам стопудово обосновал, что Дзюба прав. В конце-концов, Артем не лезет в СМИ со своим мнением про сборную и Карпина. Что касается причин конфликта, то Дзюба, которого Карпин выставил из Спартака, выигрывал титулы, в отличии от Валеры, который как тренер - полный ноль. Он чудом оказался у руля сборной и ему там, очевидно, не место. За прошедшие матчи, Карпин ничего не показал. Соперники были такого уровня, что если их не обыгрывать, то кого тогда обыгрывать?! Мы и сегодня должны гарантированно выигрывать, ибо с Кипром играем. Хоть как-то оценивать Валеру можно будет по матчу с Хорватией. Если там Россия выиграет или сыграет в ничью, то только после этого можно будет о чем-то говорить. Что касается Дзюбы, то это лучший форвард России на данный момент и то что он вне сборной, виноват лично Карпин, а вовсе не Дзюба. Дзюба и без сборной всем все доказал, а Карпину еще доказывать и доказывать, что он тренер.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:46
карпин со своей бандой выйдет из группы с первого места...так будет, вопреки ожиданиям многих тех, кто ждет провала тренера. дзюбе, геничу, мостовому, черданцеву и др. утрут нос. удачи сборной!
1viking17
1viking17
вчера в 19:17
Дзюбе пора на пенсию. Зениту пора с ним расставаться.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:44
дзюба которая передвигается трусцой по полю , ну так уже сейчас ни кто не играет и даже зенит его в запасе держит
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:37
Для того что бы так сказать нужен характер, воля и чувство ответственности, чего у Рукаку не замечается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:23
Отстаньте от льва, Артем сделал свой выбор:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:21
Размер контракта перечёркивает человеческие качества.
trimetil
trimetil
вчера в 18:13
А говорили что Дзюба сам ушёл из Спартака, оказывается его убирали.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:01
Да достали уже с этим Дзюбой ! Он ни Карпину ,ни нам , ни всей стране на Х. не нужен !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:52
Вопрос еще в том, а нужен ли Дзюба Карпину? То, что Карпин якобы предлагал тому вернуться в сборную, ни о чем не говорит. Он мог включить его в расширенный список чтобы отцепить потом либо просто демонстративно усадить его на лавку. Я не верю, что Карпин ставил бы его в состав. Да и думаю, что Карпин, предлагая Дзюбе в сборную, сам понимал и был уверен, что тот откажется и тем самым выставит себя в невыгодном свете. Вообще вся эта спартаковская история противостояния "тренеришки" и "игрочишки" неприятно пахнет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Ни в жизнь не скажет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:33, ред.
Спасибо...Андрей Валерьевич...

Наконец то озвучен принцип наших всех игроков, которые не играют при любых тренерах...

"Ты можешь одним ухом слушать, что он говорит, при этом выходить на поле, и делать то, что ты должен делать."
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:32
У него духа не хватило
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:32
Дзюба просто трус.
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