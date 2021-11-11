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Стало известно, кто заменит Иско в «Реале»

вчера, 21:37

Полузащитник Иско близок к уходу из «Реала».

Летом 2022 года испанец может покинуть мадридский клуб. «Реал» не планирует приобретать другого футболиста на его замену, а намерен вернуть из аренды в «Милане» Браима Диаса, который и должен стать заменой Иско.

В нынешнем сезоне Диас провёл 11 матчей за «Милан», записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти
сегодня в 07:09, ред.
А ведь когда-то перспективный и молодой Иско стал причиной ухода Озила, немец не захотел конкурентной борьбы за место в стрт.составе и покинул Реал. Предпочел гарантированный выход в основе уже тогда никчемного Арсенала. В итоге и Иско не заблестел и Озил ничего не выиграл на клубном уровне.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Иско уже давно должен был уйти, но случилось то, что случилось...
shlifen
shlifen
вчера в 22:19
А сам Браим Диас спит и видит как меняет стабильную игровую практику в Милане, на "железную основу на лавке" в Реале ?? )))
У Милана есть право выкупа, и если игрок не захочет возвращаться в Реал - то придётся таки мадридцам искать другого "вечно запасного" )))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:06
Вроде бы начинал за здравие 🤔
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:03, ред.
Заменит на лавке
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:41
Не велика потеря для Реала
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