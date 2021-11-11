Стало известно, кто заменит Иско в «Реале»

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вчера, 21:37

Полузащитник Иско близок к уходу из «Реала».

Летом 2022 года испанец может покинуть мадридский клуб. «Реал» не планирует приобретать другого футболиста на его замену, а намерен вернуть из аренды в «Милане» , который и должен стать заменой Иско.

В нынешнем сезоне Диас провёл 11 матчей за «Милан», записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.