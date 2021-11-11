Стало известно, кто заменит Иско в «Реале»

Полузащитник Иско близок к уходу из «Реала».
Летом 2022 года испанец может покинуть мадридский клуб. «Реал» не планирует приобретать другого футболиста на его замену, а намерен вернуть из аренды в «Милане» Браима Диаса, который и должен стать заменой Иско.
В нынешнем сезоне Диас провёл 11 матчей за «Милан», записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.
У Милана есть право выкупа, и если игрок не захочет возвращаться в Реал - то придётся таки мадридцам искать другого "вечно запасного" )))
У Милана есть право выкупа, и если игрок не захочет возвращаться в Реал - то придётся таки мадридцам искать другого "вечно запасного" )))