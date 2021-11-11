Стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе

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вчера, 20:33

Новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет усилить состав в зимнее трансферное окно.

Но каталонский клуб продолжает испытывать финансовый кризис, поэтому громкие покупки в январе точно не произойдут. Стало известно, что Хави получит на трансферы в январе примерно 10 млн евро.

Это связано с тем, что «Барселоне» нужно продлить контракт с Гави, а также выплачивать более высокую зарплату Ансу Фати по новому соглашению. Кроме того, «сине-гранатовые» обязаны выплатить компенсацию за увольнение Рональда Кумана.