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Стало известно, какую сумму Хави получит на трансферы в январе

вчера, 20:33

Новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет усилить состав в зимнее трансферное окно.

Но каталонский клуб продолжает испытывать финансовый кризис, поэтому громкие покупки в январе точно не произойдут. Стало известно, что Хави получит на трансферы в январе примерно 10 млн евро.

Это связано с тем, что «Барселоне» нужно продлить контракт с Гави, а также выплачивать более высокую зарплату Ансу Фати по новому соглашению. Кроме того, «сине-гранатовые» обязаны выплатить компенсацию за увольнение Рональда Кумана.

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Все комментарии
pele1981
pele1981
сегодня в 08:32
Наверно новые бутсы купят футболистам)))
112910415
112910415
сегодня в 07:36
денег нет, но вы держитесь
ОПС
ОПС
сегодня в 04:23
На хлебушек хватит.
Doping87
Doping87
сегодня в 00:53
Надо сначала от балласта избавиться.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:40
И это гранд мирового футбола. Не разумная политика клуба довела до такого, плюс аргентинский пешеход с отцом добил
burner
burner
сегодня в 00:03
Как Барса до такого ..... Совсем не давно они даже на футболках рекламу не разрешали.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:53
Даже лавочники в средних клубах больше стоят
Nazi
Nazi
вчера в 22:50
Даже на Кварацхелию не хватит :)
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:35, ред.
Видно что клуб пошёл навстречу пожеланиям тренера об усилении :)
Tex
Tex
вчера в 22:21
Вот это можно закупиться....
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:07
Хави, конечно знал о финансовых трудностях Барсы, но всё равно пошёл...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:04, ред.
Смешно, конечно 😂
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:04
У нас игрочишки больше получают
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:55
Хватит на чартер до Катара...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:51
10 млн с Барсы, а остальное с Хави!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:49, ред.
Фаны барсы спросят с Хави игру на 500 млн, знаю их как облупленых
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 21:48
маловато, у него Золотая рука))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:48
Видать Лапорта перед подписанием обещал золотые горы Хави.) И Хави губу раскатал - Погба, Стерлинг и т.п. ) А тут 10 млн. Это наверно месячная ЗП бездельника Дембеле.))
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:46
За такие деньги разве что Дзюбиньо купят
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:46
Не знаю, плакать или смеяться!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:41
Хави не позавидуешь, можно только посочувствовать. Но он знал куда шёл, и тем не менее пошёл. И за это ему уважение!
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 21:41
Никакую да XD )))
Хави разрешат менять игроков, только если он сам летать договариваться за свой счёт будет, экономия вынуждена..
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:34
Вот и первая подачка-оплеуха для Хави. С такими деньжищами он вряд ли исправит ситуацию.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:14
Гном довел до ручки.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:04
Смешная цифра до невозможности.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:58
На такие деньги никого не купишь. Хватит разве что в аренду взять очередного Де Йонга.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:56
Давай Хави раскошеливайся !
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Самый раз перехватить у Фиорентины Кокорина !!!)))
Ron09
Ron09
вчера в 20:52
Хави можно смело покупать сборную России вместе с тренером больше этой суммы они не стоят
95zapudnp3y9
95zapudnp3y9
вчера в 20:51
Там Агаларова за десятку как раз продают, надо брать
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