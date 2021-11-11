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Карпин: «После третьего гола стал думать о матче с Хорватией»

вчера, 22:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

В первом тайме игра не понравилась, 10 минут — окей, а потом 35 минут — не понравились. Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать. Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.

Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме. Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.

После третьего гола стал думать о матче с Хорватией.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:25
об это надо думать постоянно
ABir
ABir
сегодня в 06:53
В матче с Хорватией надо настраиваться только на победу и тяжелейшую борьбу. Если будем надеяться на ничью, скорее всего проиграем, а в стыках России традиционно не везёт, да и не очень мы это умеем. Там все команды в стыках будут не хуже Хорватии и очень мотивированы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:31
Подумать есть над чем.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:55
Карпин правильно сделал, что как только счёт стал приемлемым, снял Головина и Смолова, во избежании ненужных карточек.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:38
Надо было думать еще раньше.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:12
Игру Хорватии посмотри.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:50, ред.
После 1:7 в матче Мальта-Хорватия - больше не надо надеяться на чудо, чудо в этом матче не произошло... Да и не могло произойти - разный уровень, играющих команд, а матч для хорватов имел огромное значение...

Сборная Хорватии на 6:0 сборной России с киприотами решила ответить результатом 7:1 в свою пользу со сборной Мальты...

Сборная Хорватии и этой игрой ещё раз показала насколько она сильный соперник, с которым сборной России сыграть хотя бы вничью будет очень сложно...

Хочется пожелать сборной России в матче с хорватами удачи и результата матча, который даст возможность занять первое место в группе, избежав матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022!
Tostao
Tostao
сегодня в 00:42
"После третьего гола стал думать о матче с Хорватией."

Я очнулся при третьем забитом,
И меня посетила мыслЯ.
Всё! О Кипре сегодня забыто!
О победе потом, опосля...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:10
А после седьмого гола Хорватии в ворота Мальты о чем стал думать?)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:53
Валера, будешь много болтать получишь стыки и там вылет... Тьфу тьфу
санек002
санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:42
не проиграем!парни постараются!
санек002
санек002 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:40
факир был пьян!фокус не удался!увы!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:36
Хорошо что удалось избежать проблем в матче с Кипром и разгромить соперника. Это должно придать нашим уверенности перед решающим матчем с хорватами. Удачи сборной России!
Q-J-G
Q-J-G ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 23:34
Вот и всё! 1:4, надо надеяться только на себя, Мальта для хорватов не соперник...
Q-J-G
Q-J-G ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Я смотрю этот матч! 1:3!
санек002
санек002 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:26
2-1 а могло 2-2 быть!так что!еще не все!или как кипр посыпятся?
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 23:21
Думай - не думай, сто рублей - не гроши! Надо тыщу положить! Где взять?!
Q-J-G
Q-J-G ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Что там болеть, хорваты выигрывают 2:0.....
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:08
Да речь не о милосердии, речь о том, что у Карпина на матч с хорватами выбор ограничен, скажем так: в мачте с Кипром он наигрывал Миранчука на матч с хорватами, немного рискуя результатом матча...
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:08
Легче сегодня болеть за Мальту чтобы ничей добыли чем болет нашим
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Моё почтение, наидражайший!
Может быть... Хотя Сборная - это не место для милосердия и экспериментов...
Раз сердце кровью облил, другой раз на свой @ер наступил, а там и остальные принципы придётся в за@ницу засунуть...
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Приветствую, Уважаемый!
Очевидно выпустил для игровой практики, которой у него практически нет, понимая что Кипр должны обыграть, дал Миранчуку возможность поиграть, надеясь на то, что восстановит игровую форму и поможет сборной России с хорватами... Если вспомнить как играл Алексей до того, как ушёл в "Аталанту", то он был ценным, эффективным игроком...
К сожалению, отсутствие возможности играть в "Аталанте", сказывается на игровой форме Алексея, по его игре в этом матче, его "не узнать", а ведь это всего-то сборная Кипра... А выбор у Карпина - небольшой, поэтому он использует любой шанс... И даёт Миранчуку возможность с киприотами восстановить свою былую форму.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:53
Думай Валера, нам нельзя проигрывать
particular
particular
вчера в 22:48, ред.
Несмотря на отсутствие тонуса и всего остального, Валера вопреки своим же заявлениям вызвал Миранчука и продержал его весь матч на поле... В угоду чему, для чего, во имя каких идеалов?... Необъяснимо...
А так, конечно, наличие мастеров и исполнителей в команде, позволило тренеру треть матча думать о предстоящем поединке :)) Пока Валера на коне, возможно он и прав...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:48
Почему Серегина не выпустил ?
Нападение отсутствует совершенно, все голы случайные !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:45
Нам нужна хотя бы ничья с хорватами,удачи нашим футболистам
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:44
Ну что??? Пол шага к ЧМ сделано. Остался один решающий шаг. А вот куда этот шаг будет сделан : вперед или назад , все это скоро узнаем. Радует результативность в сегодняшнем матче, но обсуждать качество игры смысла нет, сегодня соперник бы более чем слаб. Капин провел существенную ротацию, так что наша основа должна на матч с Хорватией выйти во всеоружии.
Ждем решающей игры.
Всем здоровья.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:43
Валера Верим !!!
Рулон Обоев
Рулон Обоев
вчера в 22:42, ред.
Хочу чтобы в матче с Хорватами, Федя положил решающий с пенальти!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:40
Обидно будет проиграть в решающем матче. Валераверим!!!
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