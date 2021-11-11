Карпин: «После третьего гола стал думать о матче с Хорватией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).
В первом тайме игра не понравилась, 10 минут — окей, а потом 35 минут — не понравились. Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать. Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.
Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме. Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.
После третьего гола стал думать о матче с Хорватией.
Сборная Хорватии на 6:0 сборной России с киприотами решила ответить результатом 7:1 в свою пользу со сборной Мальты...
Сборная Хорватии и этой игрой ещё раз показала насколько она сильный соперник, с которым сборной России сыграть хотя бы вничью будет очень сложно...
Хочется пожелать сборной России в матче с хорватами удачи и результата матча, который даст возможность занять первое место в группе, избежав матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022!
Сборная Хорватии на 6:0 сборной России с киприотами решила ответить результатом 7:1 в свою пользу со сборной Мальты...
Сборная Хорватии и этой игрой ещё раз показала насколько она сильный соперник, с которым сборной России сыграть хотя бы вничью будет очень сложно...
Хочется пожелать сборной России в матче с хорватами удачи и результата матча, который даст возможность занять первое место в группе, избежав матчи плей-офф квалификации на ЧМ-2022!