Карпин: «После третьего гола стал думать о матче с Хорватией»

Главный тренер сборной России подвёл итоги матча отбора к ЧМ -2022 против сборной Кипра (6:0).

В первом тайме игра не понравилась, 10 минут — окей, а потом 35 минут — не понравились. Есть ли понимание, почему первый тайм получился таким? Быстро забили, почувствовали, что будет легко, стали мяч передерживать. Не скажу, что у наших ворот были моменты, но было напряжение. Во втором тайме после второго гола почувствовали уверенность.

Ошибки Миранчука? Ему не хватает игровой практики, тонус потерян, были неправильные решения в первом тайме. Джикия? Он и сегодня был готов, просто решил поберечь перед Хорватией.

После третьего гола стал думать о матче с Хорватией.