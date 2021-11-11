Орлов: «Мне нравится, как Карпин выставляет игру тактически»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что доволен составом сборной России на матч отбор к ЧМ -2022 против сборной Кипра.

Я доволен составом. Мне понравилось, что справа будет играть Сутормин, а слева — Терехов, потому что в матче со Словакией они создавали давление. Нравится, как Карпин выставляет игру тактически. У команды хорошее настроение и позитивный настрой, у нас он тоже должен быть такой. Смолов — опытный игрок. Думаю, Миранчук и Смолов будут играть ближе к центру поля и давать мячи Смолову. Он принесет команде успех.

Игроки с огромным желанием и мотивацией идут вперед. Даже несмотря на то, что они молодые и неопытные, важно быть уверенным в своих силах и играть до 90-й минуты. С надеждой готовлюсь к матчу с Кипром.