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Орлов: «Мне нравится, как Карпин выставляет игру тактически»

вчера, 20:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что доволен составом сборной России на матч отбор к ЧМ-2022 против сборной Кипра.

Я доволен составом. Мне понравилось, что справа будет играть Сутормин, а слева — Терехов, потому что в матче со Словакией они создавали давление. Нравится, как Карпин выставляет игру тактически. У команды хорошее настроение и позитивный настрой, у нас он тоже должен быть такой. Смолов — опытный игрок. Думаю, Миранчук и Смолов будут играть ближе к центру поля и давать мячи Смолову. Он принесет команде успех.

Игроки с огромным желанием и мотивацией идут вперед. Даже несмотря на то, что они молодые и неопытные, важно быть уверенным в своих силах и играть до 90-й минуты. С надеждой готовлюсь к матчу с Кипром.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:20
.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:11, ред.
Вездесущий Смолов

Дать совет всегда готов,
Комментатор Г. Орлов.
Стратегический гуру,
Разложил нам всю игру.
Скажем: в центре Миранчук,
Рядом Федя - Лёшин друг.
И на Смолова в штрафной,
Мяч отдать им не впервой.
Смолов - опытный игрок,
А другой ещё щенок.
Много смоловых в команде,
И Орлову тем отрадней -
Комментировать легко,
Знай лишь Федю одного.
Палыч82
Палыч82 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:01
Особенно, когда Смолов из центра поля будет давать пасы на Смолова,))
4RT
4RT
вчера в 22:41
Да ты что,уже нравится 😁
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:18
Половина игроков не умеют обращаться с мячом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:51
Странно, что многоуважаемый Орлов похвалил тренера у которого нет фамилии "Семак".
Cat01
Cat01
вчера в 20:49
Главное чтобы был результат
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:22
Снова поллитра накатил сам на сам, неделю назад он говорил обратное.
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