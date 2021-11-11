Нигматуллин: «На воротах в матче против Кипра жду Сафонова»

Бывший голкипер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Кипра в рамках отбора на ЧМ -2022.

Предстоит хороший матч Россия — Кипр. Сейчас игрокам точно не нужно думать о Хорватии, это может стать главной ошибкой футболистов, думать стоит только о Кипре, о победе. Нужно максимально серьезно подойти к этому матчу, не должно существовать других соперников сейчас, чтобы самим себе не стать проблемой. Потенциально мы гораздо сильнее соперников и должны их обыгрывать. Несмотря на постоянные кадровые проблемы сборной России, ведущие футболисты постоянно травмируются перед важными встречами. Желаю им здоровья, особенно когда их помощь нужна стране.

На воротах жду Сафонова, он удачно проявил себя в прошедших матчах, новички во вратарской линии точно не сыграют. Капитанская позиция тоже интересна, у Карпина другое отношение к этому. На позиции капитана может быть кто угодно.