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Нигматуллин: «На воротах в матче против Кипра жду Сафонова»

вчера, 18:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против сборной Кипра в рамках отбора на ЧМ-2022.

Предстоит хороший матч Россия — Кипр. Сейчас игрокам точно не нужно думать о Хорватии, это может стать главной ошибкой футболистов, думать стоит только о Кипре, о победе. Нужно максимально серьезно подойти к этому матчу, не должно существовать других соперников сейчас, чтобы самим себе не стать проблемой. Потенциально мы гораздо сильнее соперников и должны их обыгрывать. Несмотря на постоянные кадровые проблемы сборной России, ведущие футболисты постоянно травмируются перед важными встречами. Желаю им здоровья, особенно когда их помощь нужна стране.

На воротах жду Сафонова, он удачно проявил себя в прошедших матчах, новички во вратарской линии точно не сыграют. Капитанская позиция тоже интересна, у Карпина другое отношение к этому. На позиции капитана может быть кто угодно.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:49
Разумеется. Сафонов сейчас сильнейший российский вратарь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:48
Это очевидно, ничем не удивил.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:48
Я не жду,мне эта позиция не важна,а вот чтобы много больше киприотов забили-это да.
drug01
drug01
вчера в 18:40
Мы тоже ждём.... Удачи
beefs
beefs
вчера в 18:39
ребятам победы и удачи...
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