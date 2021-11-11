Карпин: «В матче с Кипром мы должны быть готовы к любому развитию событий»

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ -2022 против сборной Кипра.

Усиливается волнение перед игрой, конечно. Оно никак не проявляется, чувствую его внутри и всё, перед игрой усиливается. Предстартовое волнение присутствует, оно обязано быть у любого игрока, если его нет, нужно заканчивать играть в футбол.

Как играть с Кипром? С Мальтой они пытались играть от обороны, выходить в атаку за счет короткой и средней передачи, владеть мячом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Должны вскрыть глубокую оборону, а как получится — игра ответит на вопросы.

Джикия? Он готов, его повреждение нельзя назвать травмой, но есть еще накопившаяся усталость.