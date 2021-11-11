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Карпин: «В матче с Кипром мы должны быть готовы к любому развитию событий»

вчера, 19:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Кипра.

Усиливается волнение перед игрой, конечно. Оно никак не проявляется, чувствую его внутри и всё, перед игрой усиливается. Предстартовое волнение присутствует, оно обязано быть у любого игрока, если его нет, нужно заканчивать играть в футбол.

Как играть с Кипром? С Мальтой они пытались играть от обороны, выходить в атаку за счет короткой и средней передачи, владеть мячом. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Должны вскрыть глубокую оборону, а как получится — игра ответит на вопросы.

Джикия? Он готов, его повреждение нельзя назвать травмой, но есть еще накопившаяся усталость.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:34
и оказались более-менее готовы !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
Мы должны быть готовы к победе!
ДСА
ДСА
вчера в 19:55
Вышли забили, победили... всё.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:51
Будьте готовы к любому развитию событий, но лучше избежать сюрпризов и сохранить нервы болельщиков до решающего матча с Хорватией.
drug01
drug01
вчера в 19:49
Только победа 2-0
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:45
Играя дома не должно быть других развитой кроме крупной победы
beefs
beefs
вчера в 19:44
ждем только победу, удачи, ребята...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:34
Лучше без сюрпризов, победа с разницей в два мяча, хорошее развитие событий!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:33
, но нужна победа.
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