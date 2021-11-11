Мостовой: «Раньше в Россию никто не хотел ехать играть, а сейчас повалили»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из московского клуба защитника .

Ясно, что Жиго — один из основных защитников, заменить его так быстро сразу будет трудно. Другое дело, что найти замену можно. Незаменимых людей не бывает. Все же понимают, что в нашем футболе можно получать деньги такие, каких в Европе ты никогда не получишь. Все понимают, что рано или поздно или договорятся, или уйдут, или кто-то пробьёт себе зарплату намного больше. Наш футбол до такой степени развратили, что вот так всё и происходит. Раньше сюда никто не хотел ехать, а теперь повалили все, кому не лень.

Это не касается Жиго, но это один из элементов того, что происходит в нашем футболе. Если Самуэль уйдет, то нужен центральный защитник. Ясно, что от сильного хорошего игрока на любую позицию никто не откажется. Но проблема в том, чтобы найти его. Всегда говорят, что у нас нет игроков. В стране, где живёт 150 млн, нет? Среди пяти или двух млн они находят. Набирают же футболистов в Хорватии, Словении, Словакии.