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Мостовой: «Раньше в Россию никто не хотел ехать играть, а сейчас повалили»

вчера, 18:26

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе из московского клуба защитника Самуэля Жиго.

Ясно, что Жиго — один из основных защитников, заменить его так быстро сразу будет трудно. Другое дело, что найти замену можно. Незаменимых людей не бывает. Все же понимают, что в нашем футболе можно получать деньги такие, каких в Европе ты никогда не получишь. Все понимают, что рано или поздно или договорятся, или уйдут, или кто-то пробьёт себе зарплату намного больше. Наш футбол до такой степени развратили, что вот так всё и происходит. Раньше сюда никто не хотел ехать, а теперь повалили все, кому не лень.

Это не касается Жиго, но это один из элементов того, что происходит в нашем футболе. Если Самуэль уйдет, то нужен центральный защитник. Ясно, что от сильного хорошего игрока на любую позицию никто не откажется. Но проблема в том, чтобы найти его. Всегда говорят, что у нас нет игроков. В стране, где живёт 150 млн, нет? Среди пяти или двух млн они находят. Набирают же футболистов в Хорватии, Словении, Словакии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:06
проблема известна, просвета нет
ДСА
ДСА
сегодня в 01:58
Жиго нигде спартаковскую зарплату не предложат, пусть думает.
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 22:11
А где в мире ещё можно так легко бабла срубить , как в российском футболе ? Вот и повалили !
ABir
ABir
вчера в 22:04
Это для РПЛ Жиго - топ защитник, а в Европе очень даже средний, и вряд ли кто будет платить ему, как в Спартаке
Чист
Чист
вчера в 21:02
Это происходит по тому что футбол отдали бизнецу а что вы от них хотите -им наши переживания до лампочки - да хоть игроки на поле спать будут а получать -процентыидут деньги из бюджета идут куля продажа -спонсоры у них то игра идёт и не плохо
YVG
YVG
вчера в 19:38
У нас и свои в основном зевают.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:18
есть возможность чего бы не подзаработать..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:53
Сейчас в нашу страну едут не играть в футбол, а за длинным евро, который можно заработать не особо утруждаясь, как бы это происходило в АПЛ или в серии А. И для справки - в АПЛ или других топовых чемпионатов хорошие игроки получат гораздо больше. Еще лет пять назад в российские клубы многие ехали, чтобы засветиться в еврокубках (не все конечно), то есть использовали РПЛ как трамплин для дальнейшей карьеры. Сейчас стимул остался только один - сносные деньги для чемпионата, где можно ходить пешком. То есть едут в основном не те, кто надо и не затем, чем надо. Хотя и сносные легионеры порой попадаются и Жиго к ним как раз относится. А если Зобнин получает больше и Кутепов гребет лопатой, сидя на скамье, желание у Жиго поднять зарплату вполне естественное. А по логике, чем население больше, тем больше шансов найти хорошего футболиста - полная ерунда. Тогда бы чемпионами мира был Китай или Индия. Дело не в численности, а в системе подготовки и популяризации спорта.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:47
За длинным рублем едут.
Cat01
Cat01
вчера в 18:41
Едут не.... Те мастера
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:40
У нас наверное много лишних денег, раз у нас так много платят этим бездарям
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36, ред.
Мостовой :"Все же понимают, что в нашем футболе можно получать деньги такие, каких в Европе ты никогда не получишь."
Чушь...в европах получишь в разы больше....
Только для этого надо уметь классно играть....
У нас же это последний фактор при покупке игрока....
Ибо в наших клубах одни менеджеры...далёкие от футбола....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:29
В Явропе конечное число рабочих высокооплачиваемых мест...
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