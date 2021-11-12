Пуйоль может вернуться в «Барселону»

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вчера, 10:56

Экс-футболист «Барселоны» может вернуться в клуб.

Испанец может получить пост технического секретаря. Ожидается, что эту должность скоро покинет Рамон Планес.

Пуйоль выступал за главную команду «Барселоны» с 1996 по 2014 год.