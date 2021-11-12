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Пуйоль может вернуться в «Барселону»

вчера, 10:56

Экс-футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в клуб.

Испанец может получить пост технического секретаря. Ожидается, что эту должность скоро покинет Рамон Планес.

Пуйоль выступал за главную команду «Барселоны» с 1996 по 2014 год.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 17:45
Это хорошо, будет копейки от Пике подальше отбрасывать, как он это делал во время своей карьеры футболистом.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:28
Думаю он и на поле бы смотрелся лучше французских дырок
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:24
Ему можно и на поле выйти, человек с двумя сердцами. Пора в Барселоне порядок наводить после эпохи Месси и остальных "деятелей".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Все возвращаются в гнездо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:57
Секретарь - звучит гордо!
Сантус
Сантус
вчера в 12:45
Надеюсь в клубе хватит мест для всех друзей Хави))
Брулин
Брулин
вчера в 11:40
Зачем? Человек всю жизнь пинал мяч. Даже школу не окончил. Как он может чем-то руководить?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:35
Каталонцы доверяют своим бывшим футболистам административные должности, и это правильно. Пуйолю удачи на новой должности.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:31
Лев возвращается!
112910415
112910415
вчера в 11:24
можно только приветствовать такие решения !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:21
— Вы говорили больше о работе, чем о стиле. Это то, что вы собираетесь предложить своей команде, и это то, что нужно прямо сейчас?

— Да, в этом суть. С самого начала очень важно, чтобы мы устанавливали правила в команде. Это главное. Затем мы можем говорить о ценностях, уважении, отношении, усилиях. Это очень важно, потому что, если у нас нет этих ценностей, у нас нет команды. А затем мы можем поговорить об игровой модели, способе игры, о том, как мы собираемся атаковать, как мы собираемся защищаться. Но для меня первое - это установить эти правила, и мы можем решить, как мы будем играть, - сказал Хави.

— Возможно, кто-то, кто мог бы присоединиться к вашей команде, - это Карлес Пуйоль или Андрес Иньеста, которые очень хорошо представляют Барселонизм, точно так же, как Жерар Пике или, возможно, Дани Алвес, Маскерано, такие люди могли бы помочь вам в этой нынешней ситуации?

(Отвечает Джоан Лапорта): «Ну, они уже помогают, учитывая хорошие отношения, которые у нас с ними. У каждого из них есть свои обязанности и роли, как в случае с Пуйолем. Общение с ним осуществляется либо через меня, либо через членов Правление...

Почему нет? Очень люблю и уважаю Пуйоля, был примером для всех. Однозначно я бы хотел увидеть его в клубе. Хави нужны такие люди.
shlomo
shlomo
вчера в 11:02
Хорошая новость
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Собирается старая гвардия!)
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