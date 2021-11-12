Пуйоль может вернуться в «Барселону»

Экс-футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в клуб.
Испанец может получить пост технического секретаря. Ожидается, что эту должность скоро покинет Рамон Планес.
Пуйоль выступал за главную команду «Барселоны» с 1996 по 2014 год.
Экс-футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в клуб.
Испанец может получить пост технического секретаря. Ожидается, что эту должность скоро покинет Рамон Планес.
Пуйоль выступал за главную команду «Барселоны» с 1996 по 2014 год.
— Да, в этом суть. С самого начала очень важно, чтобы мы устанавливали правила в команде. Это главное. Затем мы можем говорить о ценностях, уважении, отношении, усилиях. Это очень важно, потому что, если у нас нет этих ценностей, у нас нет команды. А затем мы можем поговорить об игровой модели, способе игры, о том, как мы собираемся атаковать, как мы собираемся защищаться. Но для меня первое - это установить эти правила, и мы можем решить, как мы будем играть, - сказал Хави.
— Возможно, кто-то, кто мог бы присоединиться к вашей команде, - это Карлес Пуйоль или Андрес Иньеста, которые очень хорошо представляют Барселонизм, точно так же, как Жерар Пике или, возможно, Дани Алвес, Маскерано, такие люди могли бы помочь вам в этой нынешней ситуации?
(Отвечает Джоан Лапорта): «Ну, они уже помогают, учитывая хорошие отношения, которые у нас с ними. У каждого из них есть свои обязанности и роли, как в случае с Пуйолем. Общение с ним осуществляется либо через меня, либо через членов Правление...
Почему нет? Очень люблю и уважаю Пуйоля, был примером для всех. Однозначно я бы хотел увидеть его в клубе. Хави нужны такие люди.
— Да, в этом суть. С самого начала очень важно, чтобы мы устанавливали правила в команде. Это главное. Затем мы можем говорить о ценностях, уважении, отношении, усилиях. Это очень важно, потому что, если у нас нет этих ценностей, у нас нет команды. А затем мы можем поговорить об игровой модели, способе игры, о том, как мы собираемся атаковать, как мы собираемся защищаться. Но для меня первое - это установить эти правила, и мы можем решить, как мы будем играть, - сказал Хави.
— Возможно, кто-то, кто мог бы присоединиться к вашей команде, - это Карлес Пуйоль или Андрес Иньеста, которые очень хорошо представляют Барселонизм, точно так же, как Жерар Пике или, возможно, Дани Алвес, Маскерано, такие люди могли бы помочь вам в этой нынешней ситуации?
(Отвечает Джоан Лапорта): «Ну, они уже помогают, учитывая хорошие отношения, которые у нас с ними. У каждого из них есть свои обязанности и роли, как в случае с Пуйолем. Общение с ним осуществляется либо через меня, либо через членов Правление...
Почему нет? Очень люблю и уважаю Пуйоля, был примером для всех. Однозначно я бы хотел увидеть его в клубе. Хави нужны такие люди.