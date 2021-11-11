Слабейший директор в большом футболе. Игроки не уважают ПСЖ, клуб живёт без стратегии

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11 ноября 2021, 19:30

Мбаппе, Месси и Тухель не фанаты Леонардо.

Склочный бразилец с самомнением

У чемпиона мира Леонардо сложный характер. В «Милане» запомнился невероятно слабым, но предельно наглым главным тренером. Винил всех вокруг – футболистов, селекционеров и владельцев. Только не себя. Леонардо зачем-то обещал «россонери» атакующий футбол и заявлял, что это кредо клуба.

Похоже, матчи «Милана» бразилец смотрел только с поля, и то невнимательно. Великий итальянский клуб всегда сочетал искусство обороны и атаки, но никогда не ставил на красивый футбол вопреки результатам. Не сработались, а обидчивый Леонардо пытался проскочить на тренерский Олимп в шкуре предателя, ушел в «Интер».

Дзанетти, Лусио, Снейдер и Это’О тащили команду сами. На багаже Моуриньо взяли «серебро» в Серии А, а Леонардо оказался настолько слабее Жозе, что футболисты через одного рассказывают, как им не хватало наставника мирового класса в те дни. При этом Леонардо заявлял, что он как Моуриньо. С самомнением у бразильца полный порядок.

Поняв, что не тянет на роль главного тренера, Леонардо направил личное мастерство в иное русло. Оказалось, умеет общаться с богачами. Берлускони его не сразу раскусил, а позже «Милан» еще раз возвращал менеджера, но уже на пост директора. В этой должности, где можно спихнуть вину на подчиненных, Леонардо комфортнее.

Катарцы поверили ему десять лет назад. Затем уволили, бразилец пару лет бездельничал, пару месяцев был тренером «Антальяспора» и два года назад снова стал директором ПСЖ . Не убедил, что его слово – кремень. Вчера хвалил Почеттино, а завтра уволит.

Выгнал тренера из-за личной неприязни

Леонардо не любит, когда намекают на его некомпетентность. Терпеть не может «низкопробные» титулы. Его нельзя называть «тренер». Тренер у вас был в школьной секции, а Леонардо минимум Мистер, максимум – менеджер. Конечно же, часть игроков и наставников просто высмеивают манеры подачи начальника.

Но Тухель – парень въедливый, поэтому удалил с телефона номер Леонардо, чтобы после очередного личного укола не написать все, что о его футбольной квалификации думает. Томас ушел из-за конфликта с Леонардо. Немцы подобрала Грановская, и ту историю все знают. Парижане взяли Почеттино, ведь покладистый, пережил годы общения с Даниэлем Леви.

В ПСЖ попадают случайно и уважением клуб не балуют. У Месси улыбка на лице лишь в сборной Аргентины, а в Лиги 1 пропускал матчи, ссылаясь на травму. Была ли она? Также загадка, как Леонардо разрешил конфликт Почеттино и Месси, когда нападающий не пожал руку наставнику. Ни в одном клубе, где начальство выстроило правильные отношения, такого не видим.

Проблема огромных денег в руках случайных людей – их владельцы не различают тех, кто сам себя создал, и кто родился принцем. Как футболист Леонардо – легенда, как спортивный менеджер – комок конфликтов. Зидан не случайно боится зайти в ПСЖ , хотя это вроде бы идеальный для него проект в родной Франции с широкими возможностями.

А Почеттино закономерно интересуется, кому в Ла Лиге и АПЛ нужен тренер, ведь Леонардо уже выгнал наставника, который сразу после этого взял Лигу чемпионов.

Единственный аргумент Леонардо — деньги

В ПСЖ легко затащить деньгами, но сложно сохранять мотивацию. У Рамоса были проблемы со здоровьем, «Реал» отказывался подписывать с ним жирный контракт. Парижане выдали столько денег, что пока Серхио на больничном, то набежало 4 млн евро. Шейхи недовольны испанцем, а стоило задать вопрос Леонардо.

Как формирует состав? Доннарумма пришел в клуб, где был прекрасный голкипер Кейлор Навас. Проявить уважение к костариканцу, загодя отыскав ему новый клуб, Леонардо не сумел. Вейналдум отказал «Барселоне», а теперь публично жалуется. Не получил, что хотел, хотя платят больше, чем в «Ливерпуле».

Вспомним, что у «красных» в основе создания успешной команды не только тренер Клопп с футболистами, но и менеджеры. Например, вчера «Ливерпуль» сообщил о расставании по итогам сезона с Майклом Эдвардсом, спортивным директором, который совершил много удачных сделок.

Майкла сразу же пытался завербовать «Ньюкасл», а у Леонардо аналогичной репутации нет. Неймара сохранили за счет нового контракта. Теперь ПСЖ уцепится в Роналду, если Криштиану уйдет из МЮ из-за невыхода в ЛЧ ? Леонардо без разницы, куда вкладывать катарские миллионы.

Они и Мбаппе отчаянно хотят сохранить. Еще один большой прокол менеджера – потерял 220 млн евро, отклонили предложение Переса. Хорошо, Флорентино выждет год и заберет Килиана бесплатно. При этом на пределе в ПСЖ француз не сыграет. Это как печальная история Икарди.

Мауро изменил жене, которая является его агентом. Аргентинец не играл круто еще до скандала, а теперь и подавно. ПСЖ без классного центрфорварда.

Бразилец не решает проблемы, а создает

Бывают коллективы-чемпионы из простых ребят, но встречаются сложные. С «галактикос» «Реала» ЛЧ выиграли только Анчелотти и Зидан, победители турнира в качестве игроков. Почеттино тяжело с Месси, Неймаром и Мбаппе. Не понимает, как мотивировать их созидать, а не мучиться.

И Леонардо не помогает. Более того, легко выбросит Маурисио из клуба, если увидит намек от катарских шейхов, что недовольны. Ценить людей у бразильца не получается, поэтому Кавани и Тьяго Силва, хотя многое сделали для клуба, а Тухель просил их оставить в ПСЖ , уехали в Англию.

Спортивный директор парижан является скрытой угрозой для победного будущего. Перекрыть этот фактор может разве что класс мастеров. Но когда во главе такой человек, как Леонардо, когда все сводится к его и шейхов капризным решениям. Нет последовательности в работе клуба.

Не хватает правосудных решений конфликтных ситуаций, видим диктат денег. При этом Леонардо постоянно повышает градус. Его спросили, сказываются ли вечеринки, которые устраивает Неймар, на игре команды. Мог пошутить, мог ответить вежливо. Вместо этого Леонардо был собой:

Говорят, что футболисты устраивают вечеринки, но это неправда. Критика в адрес Неймара несправедлива. Если бы он все еще ходил на вечеринки, он бы не бегал так 90 минут.

Во-первых, Неймар никогда не бегал 90 минут, аритмичный игрок, ставит на рывки и дриблинг. Во-вторых, сотни звезд футбола пили по-черному, а потом много бегали, в определенном возрасте это еще возможно. В-третьих, бразилец публиковал видео и фото со своих вечеринок годами.

Среди его близких друзей много моделей и артисток, и видятся они не на вечерах любителей поэзии. Футбол невероятного состава ПСЖ победный в Лиге 1 из-за разницы в классе с другими, но ничьи с «Брюгге» и «Лейпцигом» в ЛЧ показательные. В игровых моментах можно обвинять Почеттино, но клуб создает Леонардо.

Создает, но не контролирует команду. Вот сделал директор заявление, что Месси больше играет за сборную, чем за ПСЖ . Пожурил ФИФА за решение отпустить игрока во время реабилитации в сборную. А выгода для ПСЖ в чем? Лионель улыбается на тренировке Скалони и готовится к матчу с Уругваем.