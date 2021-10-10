«Ньюкасл» хочет предложить Рангнику должность спортивного директора

Стало известно, в каком качестве боссы «Ньюкасла» хотят видеть в своем клубе руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфа Рангника.
Утверждается, что «сороки» рассматривают немца в качестве нового спортивного директора клуба.
Помимо Рангника, «Ньюкасл» рассматривает варианты с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии «Манчестер Сити», и другими специалистами.
Будет смешно очень, потому что уволил Марко именно он и подписал какого то ноунэйма из Германии.
Фиаско для Локомотива,Рангник уходит,а на место гл тренера приходит Гиздоль.
Локо звонит Николичу.?
Будет смешно очень, потому что уволил Марко именно он и подписал какого то ноунэйма из Германии.
Фиаско для Локомотива,Рангник уходит,а на место гл тренера приходит Гиздоль.
Локо звонит Николичу.?
Теперь сороки встанут с колен, расправят крылья и задирут клюв :))
Теперь сороки встанут с колен, расправят крылья и задирут клюв :))