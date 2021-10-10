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«Ньюкасл» хочет предложить Рангнику должность спортивного директора

вчера, 18:19

Стало известно, в каком качестве боссы «Ньюкасла» хотят видеть в своем клубе руководителя отдела спорта и развития «Локомотива» Ральфа Рангника.

Утверждается, что «сороки» рассматривают немца в качестве нового спортивного директора клуба.

Помимо Рангника, «Ньюкасл» рассматривает варианты с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии «Манчестер Сити», и другими специалистами.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:35
Проверка Рангника на вшивость. Но что-то мне подсказывает, что завтра прочитаем опровержение от немецкого специалиста.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:34
Заберите его,хоть в Гималаи.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:11
На то и сороки, чтобы трещать.
112910415
112910415
вчера в 19:58
трудно отказаться, если вправду предложили
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:55
Началась раздача должностей:)
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:22
Думаю утка, я не поверю что сейчас шейхи начнут строить структуру клуба с прицелом на молодёжь. Они сейчас скорее всего будут звёзд покупать и стараться попасть в ЛЧ .
амурец
амурец
вчера в 19:09
Ну вот нагадил в Локо и теперь преспокойно смоется
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:51
Если Рангник настоящий и честный профессионал, то он не позволит себе покинуть Локомотив, в котором заварил крутейшую перестройку!
steel900
steel900
вчера в 18:45
Теперь каждая новость из офиса "Сорок" будет вводить в невроз менеджмент оппонентов по АПЛ ))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:29
Ну теперь Ньюкасл вышел на первый полосы всех новостных лент...
протон
протон
вчера в 18:25
В этом случае, будет фиаско для Локомотива... особенно учитывая, кого приглашают главным.
Будет смешно очень, потому что уволил Марко именно он и подписал какого то ноунэйма из Германии.
Фиаско для Локомотива,Рангник уходит,а на место гл тренера приходит Гиздоль.
Локо звонит Николичу.?
particular
particular
вчера в 18:25, ред.
Ньюкасл без суеты выдавил из новостных лент упоминания об остальных клубиках :)
Теперь сороки встанут с колен, расправят крылья и задирут клюв :))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24, ред.
Там денег море. Есть где разгуляться Рангнику с цорном
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