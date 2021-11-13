Аршавин о матче с Хорватией: «Для нас опасно играть на ничью»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался на тему, что национальной команде в поединке с Хорватией будет достаточно сыграть вничью для прямой квалификации на ЧМ-2022:
Для нас опасно играть на ничью. Потому что велика вероятность поражения. Это аксиома. В этом матче надо думать, как играть в футбол, но не о сохранности счета.
Сборная России 14 ноября встретится с Хорватией в Сплите в заключительной игре отборочного раунда к ЧМ-2022.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.