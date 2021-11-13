Аршавин о матче с Хорватией: «Для нас опасно играть на ничью»

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вчера, 08:05

Экс-игрок сборной России высказался на тему, что национальной команде в поединке с Хорватией будет достаточно сыграть вничью для прямой квалификации на ЧМ -2022:

Для нас опасно играть на ничью. Потому что велика вероятность поражения. Это аксиома. В этом матче надо думать, как играть в футбол, но не о сохранности счета.

Сборная России 14 ноября встретится с Хорватией в Сплите в заключительной игре отборочного раунда к ЧМ -2022.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.