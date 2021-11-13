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Аршавин о матче с Хорватией: «Для нас опасно играть на ничью»

вчера, 08:05
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался на тему, что национальной команде в поединке с Хорватией будет достаточно сыграть вничью для прямой квалификации на ЧМ-2022:

Для нас опасно играть на ничью. Потому что велика вероятность поражения. Это аксиома. В этом матче надо думать, как играть в футбол, но не о сохранности счета.

Сборная России 14 ноября встретится с Хорватией в Сплите в заключительной игре отборочного раунда к ЧМ-2022.

Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.

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Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:30
Да канечно. А как же - "ваши проблемы"? Аксиому признавать много ума не надо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:50
Не однократно это уже обсуждалось, уверен - Валера в курсе.
Gahi
Gahi
вчера в 09:30, ред.
Начало сентября новый учебный год, который также начался и для нового наставника сборной России Валерия Карпина, который в качестве главного тренера сборной команды после назначения проводил свой первый дебютный матч с командой Хорватией, который завершился ничейным результатом, хотя многие предрекали ей поражение. При этом бывший глава РПЛ Прядкин отметил что как ожидалось игра вышла тяжёлой, и что Карпин умеет мотивировать футболистов на такие матчи. «Меня удивила напористость. Видимо, у Карпина есть что-то особенное с точки зрения мотивации. Есть шанс выйти напрямую? Это провокационный вопрос. Мы надеемся. Мы ожидали сложную игру за очки. Так и получилось. Все получилось», — сказал Прядкин в сентябре. И вот середина ноября, Прядкин ушёл из РПЛ и назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. А Валерий Карпин со сборной командой поднялся на верхнюю строчку турнирной таблицы и осталась одна игра, чтобы завершить этот сентябрьский марафон и поставить точку в ответной игре со сборной Хорватией. Будем надеяться что тренерский штаб Валерий Карпина сможет вновь мобилизовать и мотивировать футболистов, чтобы с ними добиться нужного результата для команды. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:15
Главное чтоб получилось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:11
Это точно,игра на ничьюприведет к поражению.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:40
С Уэльсом помню поиграла сборная в атакующий футбол. По индивидуальному мастерству игроков уступаем. Поэтому логично наверно более защитную схему поиграть
Mangur
Mangur
вчера в 08:37
Эксперт по полированию лавок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:27
Андрюха прав Как всегда...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:22
Согласен с Андреем, так считают большинство болельщиков.
shlomo
shlomo
вчера в 08:15
В этом вопросе Андрей прав...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:10
Соглашусь с Андреем.
beefs
beefs
вчера в 08:08
да это уже все знают, но психология...
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