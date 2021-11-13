Дин Смит может возглавить «Норвич»

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вчера, 18:26

Руководство «Норвича» определилось с новым тренером команды.

Утверждается, что им станет бывший наставник «Астон Виллы» . О его назначении будет объявлено на следующей неделе.

Ранее «канарейки» хотели пригласить на эту должность Фрэнка Лэмпарда, но тот отказался от такой возможности.