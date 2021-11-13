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Дин Смит может возглавить «Норвич»

вчера, 18:26

Руководство «Норвича» определилось с новым тренером команды.

Утверждается, что им станет бывший наставник «Астон Виллы» Дин Смит. О его назначении будет объявлено на следующей неделе.

Ранее «канарейки» хотели пригласить на эту должность Фрэнка Лэмпарда, но тот отказался от такой возможности.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:54
Дин Смит собирается стать новым главным тренером «Норвич Сити». Окончательные детали собираются для того, чтобы бывший босс «Астон Виллы» заменил Даниэля Фарке, уволенного в прошлую субботу.

Крейг Шекспир, который работал со Смитом на Вилле, должен стать его помощником, и объявление должно быть сделано в воскресенье или понедельник.

Бывший босс «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался от участия в выборах.

Следующая игра «Норвича» в Премьер-лиге состоится 20 ноября дома с «Саутгемптоном». Они занимают последнее место в Премьер-лиге, набрав всего пять очков в 11 играх.

Смит готов к быстрому возвращению в землянку, будучи уволен Астон Виллой 7 ноября после трех лет руководства.

Он привел их к продвижению в Чемпионшипе в своем первом ответственном сезоне, финале Кубка Карабао в 2019-2020 годах и 11-м месте в Премьер-лиге в прошлом сезоне.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:56
Для начала нужно испытать унижение вылетом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:37
Дин Смит получше будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28, ред.
Шило на мыло. Посмотрим что из этого получится. Удачи.
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