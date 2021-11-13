Дин Смит может возглавить «Норвич»

Руководство «Норвича» определилось с новым тренером команды.
Утверждается, что им станет бывший наставник «Астон Виллы» Дин Смит. О его назначении будет объявлено на следующей неделе.
Ранее «канарейки» хотели пригласить на эту должность Фрэнка Лэмпарда, но тот отказался от такой возможности.
Крейг Шекспир, который работал со Смитом на Вилле, должен стать его помощником, и объявление должно быть сделано в воскресенье или понедельник.
Бывший босс «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался от участия в выборах.
Следующая игра «Норвича» в Премьер-лиге состоится 20 ноября дома с «Саутгемптоном». Они занимают последнее место в Премьер-лиге, набрав всего пять очков в 11 играх.
Смит готов к быстрому возвращению в землянку, будучи уволен Астон Виллой 7 ноября после трех лет руководства.
Он привел их к продвижению в Чемпионшипе в своем первом ответственном сезоне, финале Кубка Карабао в 2019-2020 годах и 11-м месте в Премьер-лиге в прошлом сезоне.
Крейг Шекспир, который работал со Смитом на Вилле, должен стать его помощником, и объявление должно быть сделано в воскресенье или понедельник.
Бывший босс «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался от участия в выборах.
Следующая игра «Норвича» в Премьер-лиге состоится 20 ноября дома с «Саутгемптоном». Они занимают последнее место в Премьер-лиге, набрав всего пять очков в 11 играх.
Смит готов к быстрому возвращению в землянку, будучи уволен Астон Виллой 7 ноября после трех лет руководства.
Он привел их к продвижению в Чемпионшипе в своем первом ответственном сезоне, финале Кубка Карабао в 2019-2020 годах и 11-м месте в Премьер-лиге в прошлом сезоне.