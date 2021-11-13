Роджерс — главный кандидат на замену Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:10

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на случай увольнения .

Главными претендентами на замену норвежца были Зинедин Зидан, Антонио Конте и Эрик тен Хаг. Однако Конте возглавил «Тоттенхэм», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в «Манчестер Юнайтед».