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Роджерс — главный кандидат на замену Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:10

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на случай увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Главными претендентами на замену норвежца были Зинедин Зидан, Антонио Конте и Эрик тен Хаг. Однако Конте возглавил «Тоттенхэм», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в «Манчестер Юнайтед».

Теперь «красные дьяволы» переключили своё внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса. Руководство МЮ считает, что сможет убедить 48-летнего специалиста возглавить команду, если Сульшер будет уволен.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:36, ред.
Все же лучше чем нынешний трус
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 17:49
нормальный вариант
ДСА
ДСА
вчера в 15:18
Роджерс - достойный кандидат.
makkie
makkie
вчера в 15:09
М-да, Роджерс же физрук!
МЮ нужен опытный тренер типа Анчелотти или лэптоп типа Клоппа и Тухеля.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:29
Как раз тогда, когда сам "Лестер" забуксовал и всё тонет и тонет. Какие-то странные параллели с Санту прослеживаются, когда его Леви подобрал, когда он с "Волками" утонул и его пинком выкинули.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:11, ред.
Ну и нормально !
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