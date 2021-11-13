Роджерс — главный кандидат на замену Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на случай увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Главными претендентами на замену норвежца были Зинедин Зидан, Антонио Конте и Эрик тен Хаг. Однако Конте возглавил «Тоттенхэм», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в «Манчестер Юнайтед».
Теперь «красные дьяволы» переключили своё внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса. Руководство МЮ считает, что сможет убедить 48-летнего специалиста возглавить команду, если Сульшер будет уволен.
МЮ нужен опытный тренер типа Анчелотти или лэптоп типа Клоппа и Тухеля.
МЮ нужен опытный тренер типа Анчелотти или лэптоп типа Клоппа и Тухеля.