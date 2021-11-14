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«У него есть яйца». Ярошик — о решении Карпина не вызывать Дзюбу

вчера, 11:34
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против сборной Хорватии.

Я, конечно, следил за Россией. Сейчас очень хорошая ситуация в группе, я даже не ожидал такого выступления от вашей сборной. С Кипром был суперрезультат, это идет на пользу всем игрокам, фанатам. Все должны быть довольны — никто сейчас никого не обыгрывает со счетом 6:0.

С Хорватией ожидается интересная игра. Конечно, это уже другой уровень и посмотрим, как Россия сделает решающий шаг. Сложно сказать, кто фаворит — в обеих сборных есть классные игроки. Не думаю, что сейчас существует большая разница в уровне команд. Кто больше хочет — тот и выиграет. Вполне допускаю, что Россия победит, но и Хорватия — сильная команда, знает, за что будет играть. Будет глупо, если Хорватия проиграет у себя дома путевку на ЧМ. Но может быть всё. Всё зависит от состояния игроков.

С чем связан прогресс в игре России? Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам все нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за нее. Посмотрим в будущем, как будет дальше — Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков — это повлияло на команду. Я имею в виду Дзюбу — немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпин есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Не хочу сказать, что Дзюба — плохой игрок, но сборная сейчас играет хорошо и возможно, именно это решение положительно повлияло на команду и ее результаты.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:12
Дзюба - капризная девочка, сделавшая выбор в пользу своей гордости, несмотря на то, что, вроде бы, должен быть патриотом
112910415
112910415
вчера в 15:25
да, характер у Карпина есть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:35, ред.
Удивляют комментарии в которых пишут о решении Карпина не вызывать Дзюбу, кто с одобрением, кто с осуждением, у кого нейтральная точка зрения...

Но хочется спросить у авторов этих комментариев:
ВЫ О ЧЁМ???

В.Карпин несмотря на конфликтную ситуацию, которая между ними произошла в прошлом, "перевернул страницу прошлого" в интересах сборной России, поступил как Мужчина! В сентябре пригласил Дзюбу в состав сборной России, чтобы он играл в октябрьских матчах сборной России, НО, Дзюба отказался!

Дзюба сделал свой выбор!

Неужели В.Карпин после этого снова и снова должен, обязан приглашать Дзюбу?!
А не много ли чести для Дзюбы, чтобы после того, как он отказался его приглашали снова и снова!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:34
Чтобы стать поистине великим тренером Карпин уже сделал главный шаг - не вызвал Дзюбу в сборную, остался пустяк - выйти в финальную часть чемпионата мира.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:10
Это эуропейские любимые словосочетания,родом из Италии эпохи "непросвещения".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:03
Поднабраться он в России новых слов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:43
Надоела эта убогая еврохерня с яйцами,особенно в эпоху процветания ЛГБТ и БЛМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Они и у Дзюбы есть. Он как-то даже показывал ;)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:38
«У него есть яйца». Ярошик — о решении Карпина не вызывать Дзюбу .
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Ну пора бы этот вопрос уже закрыть...
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