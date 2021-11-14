«Пустые слова. Им лучше промолчать». Колосков — о высказываниях хорватов

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ -2022.

Сегодня сборная России может противопоставить Хорватии только грамотную и дружную игру. Один из определяющих факторов — уровень физической готовности. И мы, и хорваты прошли длительный игровой период, потратили много сил. Также стоит вопрос выбора состава, тактических построений. Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство игроков Хорватии выше. У нашей сборной есть отдельно сильные футболисты, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса.

В матче с Хорватией большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка. Не секрет, что на матче будет тяжёлая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника — об этом не раз говорили хорваты. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества.

Никто не читает, как хорваты высказываются в прессе о российской сборной. Это всё пустые и никому не нужные слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы всё увидим на поле.