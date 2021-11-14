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«Пустые слова. Им лучше промолчать». Колосков — о высказываниях хорватов

вчера, 11:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче сборной России против сборной Хорватии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Сегодня сборная России может противопоставить Хорватии только грамотную и дружную игру. Один из определяющих факторов — уровень физической готовности. И мы, и хорваты прошли длительный игровой период, потратили много сил. Также стоит вопрос выбора состава, тактических построений. Грамотно выбранная тактика напрямую влияет на результат. На сегодняшний день индивидуальное мастерство игроков Хорватии выше. У нашей сборной есть отдельно сильные футболисты, но в совокупности у хорватов команда более высокого класса.

В матче с Хорватией большую роль сыграют психологическая устойчивость и волевая подготовка. Не секрет, что на матче будет тяжёлая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника — об этом не раз говорили хорваты. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества.

Никто не читает, как хорваты высказываются в прессе о российской сборной. Это всё пустые и никому не нужные слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы всё увидим на поле.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:14
А,то у нас все молчат,во главе с тобой,особенно после игры с Кипром..)))
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:48
Нашёл кого учить?Ты уже навоспитывал что Россия в глубокой туне и выкарабкиваться ей придётся очень и очень долго!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:01
Кому заткнуться будет ясно после игры.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:58
Физподготовка, морально-волевые, чуток удачи, ну и умение. Вроде ничего не забыл. С умением у нас, конечно, туговато порой... значит просто надо выстоять!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:45
Психология и бойцовские качества на первом месте
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:41
Потомки усташей в сети демонстрируют своё превосходство,вот и всё. А вот кого помог воспитать Колосков-союзников Тито,или Павелича,увидим сегодня в ходе матча,
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:34
Пусть победит сильнейший.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:32
Современные стандарты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:29
Действительно, тут осталось пару тройку часов лучше дождаться и посмотреть, что произойдёт на поле.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:26
Лучше помолчать до финального свистка.
112910415
112910415
вчера в 11:25
пустые слова у хорватов или не пустые - это нам предстоит увидеть и оценить !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:15
"Говорить" нужно на поле.
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