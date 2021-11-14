Сборная России вылетела из Хорватии в Москву

Российская сборная по футболу вылетела из Сплита в Москву после поединка отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Хорватии.
В Москву ✈️ pic.twitter.com/yeJHk7GXwv— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Национальная команда России проиграла хорватам и не смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира. Единственный гол в игре забил на 81-й минуте Федор Кудряшов, срезавший мяч в свои ворота.
Сборной России предстоит сыграть в стыковых поединках весной будущего.
Жеребьевка этого этапа состоится 26 ноября.
и на поле не выйдут. А? Страна без Сборной, какого это?!
и на поле не выйдут. А? Страна без Сборной, какого это?!