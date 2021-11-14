Сборная России вылетела из Хорватии в Москву

1636917987

вчера, 22:26

Российская сборная по футболу вылетела из Сплита в Москву после поединка отборочного турнира ЧМ -2022 с командой Хорватии.

Национальная команда России проиграла хорватам и не смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира. Единственный гол в игре забил на 81-й минуте , срезавший мяч в свои ворота.

Сборной России предстоит сыграть в стыковых поединках весной будущего.

Жеребьевка этого этапа состоится 26 ноября.