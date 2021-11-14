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Сборная России вылетела из Хорватии в Москву

вчера, 22:26
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российская сборная по футболу вылетела из Сплита в Москву после поединка отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Хорватии.

Национальная команда России проиграла хорватам и не смогла завоевать прямую путевку в финальную часть турнира. Единственный гол в игре забил на 81-й минуте Федор Кудряшов, срезавший мяч в свои ворота.

Сборной России предстоит сыграть в стыковых поединках весной будущего.

Жеребьевка этого этапа состоится 26 ноября.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 10:54
Хорошо, если шампанского, а не другой субстанции такого же цвета 😁😀😀😂🤣
112910415
112910415
сегодня в 08:26
печальный иллюминатор
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:08
Вылетать нам не привыкать
Gahi
Gahi
сегодня в 04:57
Раз сборная вылетела, то уже нужно готовиться серьёзно к стыковым матчам. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:46
Кудряшова жалко,теперь будут тролить все кому не лень!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:46
Но ещё не совсем но скоро скажем пролетела.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:33
Без подарков ???)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:03
Вылетать нам не привыкать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:09
За такую игру надо не вылетела , а пешком...
Землянин
Землянин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:35
Тот самый переводчик, сколько фильмов он только успевал озвучить 🤗
shur
shur
вчера в 23:28
...завтра бабосы за самоотверженность получат, а не заплатят, так обидятся
и на поле не выйдут. А? Страна без Сборной, какого это?!
drug01
drug01
вчера в 23:08
Ждём с нетерпением
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:00
Зато еще как минимум две игры нашей сборной посмотрим))
Знатог
Знатог
вчера в 22:52
Сборная России вылетела из ЧМ. надеюсь что до весны...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:46
Мы с вами
Сантус
Сантус
вчера в 22:42
На люмике дождь или слёзы?
Futurista
Futurista
вчера в 22:36
Q-J-G
Q-J-G ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:35
Капли с той стороны иллюминатора, это брызги шампанского сборной Хорватии.
cska1948
cska1948
вчера в 22:30
Я правильно понял, что иллюминатор в слезах наших футболистов?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:27
Отличная новость, держите в курсе, ага
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