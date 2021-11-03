Футболисты «Спартака» прилетели в Англию

Пресс-служба «Спартака» объявила, что команда успешно долетела до Англии, где завтра сыграет против «Лестера».
Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени.
Прилетели в Англию! ✅#ЛестерСпартак 🔜 pic.twitter.com/5qHozAZbCv— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 3, 2021
Осталось завтра сыграть с Лестером так, чтобы не было стыдно.
Первый матч оставил скомканные ощущения. Вроде забили трижды, но пропустили 4 мяча и в итоге проиграли.
Осталось завтра сыграть с Лестером так, чтобы не было стыдно.
Первый матч оставил скомканные ощущения. Вроде забили трижды, но пропустили 4 мяча и в итоге проиграли.