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Футболисты «Спартака» прилетели в Англию

вчера, 18:51
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» объявила, что команда успешно долетела до Англии, где завтра сыграет против «Лестера».

Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:01
Удачи "Спартаку" в матче с "Лестер Сити".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
Надо хорошо отдохнуть и завтра рвать этих англичан!
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 21:35
На игры по евро лиге надо газпромовских арендовать, у них чемпионский дух
youtomee
youtomee ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:16
не стоит переживать, поражение будет достойным
makkie
makkie
вчера в 20:52
Хорошо.
Осталось завтра сыграть с Лестером так, чтобы не было стыдно.
Первый матч оставил скомканные ощущения. Вроде забили трижды, но пропустили 4 мяча и в итоге проиграли.
drug01
drug01
вчера в 20:12
Желаем удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:09
Удачи красно-белым. Она им точно понадобится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:53
Могли бы и не лететь . Техническое 0 : 3 выглядело бы лучше того ,что с нами сделают в Англии . Даже подумать страшно ,ей богу ! ))
Сп62
Сп62
вчера в 19:27
На лётном поле всё удачно. Осталось проявить себя на футбольном.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:24
Ожидания разнообразны,хотя итог ясен.Но "Спартак" всегда дарит нечто оригинальное,поэтому эту фишку и стоит посмотреть.
ДСА
ДСА
вчера в 19:19
Ну хоть Англию увидят.
ABir
ABir
вчера в 19:14
Это уже плюс, вон сколько рейсов вчера было отменено
Foxes
Foxes
вчера в 19:13, ред.
Добро пожаловать в Англию!
oFANATo
oFANATo ответ comebacktostay (раскрыть)
вчера в 19:05
Видели вчера игроков из Газпрома в Италии...🤗
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Ну и слава богу.
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 19:01
Надо было игроков из Газпрома в Англию везти, они бы 7~1 выиграли
beefs
beefs
вчера в 18:56
ну что же, завтра посмотрим чего мы умеем, а чего нет...
YVG
YVG
вчера в 18:54
В Англии спартак обычно ставит рекорды.
YVG
YVG
вчера в 18:53
Прилетели, чтобы хорошо влететь.
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