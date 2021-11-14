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Грушевский: «Судя по всему, на ЧМ-2022 Россию вновь представит Лопырева»

вчера, 22:52
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная Хорватии заслуженно переиграла сборную России (1:0), заявил пародист и шоумен Михаил Грушевский.

Мы со Словакией играли неважно, но тогда нам крупно повезло. Сейчас после игры с хорватами все встало на свои места — заслуженное поражение от более сильной команды, которая вышла четко играть на победу. Тут больше не о чем сказать.

Судя по всему, на ЧМ-2022 Россию вновь представит Лопырева.

По итогам отборочного цикла сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых поединках за выход на ЧМ-2022. Хорваты завоевали прямую путевку на мундиаль.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 14:42, ред.
Кипры и Мальты закончились - закончился и фарт у Валеры
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:51
Лопырева на пару со своим бывшим мужем 😉
112910415
112910415
сегодня в 08:30
по заслугам и честь
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:35
По факту все очень умные, особенно Грушевский.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:34
Вся надежда на жребий.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:45
А попадёт ли сборная на ЧМ вот в чём вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:44
Радоваться надо что хоть второе заняли,а то чото нас всех понесло!
4RT
4RT
сегодня в 02:14
Лопырёва покажет как нужно стыковаться 😁
juvenale
juvenale
вчера в 23:41
хаха красава
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:41
Сейчас Даня Милохин в тренде.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:35
Пусть наша сборная не демонстрирует качественный футбол, но по крайней мере есть желание бороться. Значит, надежда есть, что представит не Лопырева. Лучше уж пусть никто не представляет. И всегда есть стопроцентный вариант - Карасев.
Землянин
Землянин
вчера в 23:26, ред.
Скорее наоборот, Лопырева уже не при делах, чемпионат в России уже давно прошёл, и главные персонажи "к пустой голове руку не прикладывают" тоже канули в лето 😂
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:26, ред.
Очередная крыса после Радимова
Сантус
Сантус
вчера в 23:01
Хорошо сострил..)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:59
Стыки пройдём уверенно.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:57, ред.
А про Серегу Карасева и К ты что забыл что ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Нечего нам там делать
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