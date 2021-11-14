Грушевский: «Судя по всему, на ЧМ-2022 Россию вновь представит Лопырева»

Сборная Хорватии заслуженно переиграла сборную России (1:0), заявил пародист и шоумен Михаил Грушевский.

Мы со Словакией играли неважно, но тогда нам крупно повезло. Сейчас после игры с хорватами все встало на свои места — заслуженное поражение от более сильной команды, которая вышла четко играть на победу. Тут больше не о чем сказать.