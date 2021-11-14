Карпин: «Поражение от Хорватии стало самым обидным в тренерской карьере»

Главный тренер сборной России по футболу поделился эмоциями от поединка против сборной Хорватии в рамках квалификации ЧМ -2022. Напомним, что россияне уступил со счетом 0:1.

Поражение от Хорватии стало самым обидным в тренерской карьере. Но оно заслуженное. Я расстроен. Когда ты ни одного момента не создаешь, закрываешься от мяча, контригру с мячом не навязываешь никакую, в конце концов так и случается.

Дождь был для двух команд. Во второй половине игре, особенно в начале, поле залило. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол. Надо было получать мяч, хоть чуть-чуть заставлять Хорватию бегать без него. Мы этого не сделали, это и создало все проблемы.