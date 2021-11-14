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Карпин: «Поражение от Хорватии стало самым обидным в тренерской карьере»

вчера, 20:08
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился эмоциями от поединка против сборной Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022. Напомним, что россияне уступил со счетом 0:1.

Поражение от Хорватии стало самым обидным в тренерской карьере. Но оно заслуженное. Я расстроен. Когда ты ни одного момента не создаешь, закрываешься от мяча, контригру с мячом не навязываешь никакую, в конце концов так и случается.

Дождь был для двух команд. Во второй половине игре, особенно в начале, поле залило. Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол. Надо было получать мяч, хоть чуть-чуть заставлять Хорватию бегать без него. Мы этого не сделали, это и создало все проблемы.

Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах. Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответ Beekeeper (раскрыть)
сегодня в 11:00
Заболотного нужно, он не ноль, бугага🤣🤣🤣
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:50
Сделать выводы и спокойно подготовиться к стыкам.
Tex
Tex
сегодня в 01:24
Игроки слабые. Не смогли прыгнуть выше головы. Да жаль, но что поделать. Да и вот если честно, не уверен, что сборной России с ее футбол есть что делать на ЧМ. В лучшем случае ничейка в группе и 2 поражения.
Beekeeper
Beekeeper ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 23:50
Не нужно дзюбу, он ноль.
shur
shur
вчера в 23:24
...вот в чем проблема у русского мужика с мячом? С башкой что то ? А следовательно с техникой!!! С физикой? А следовательно с дыхалкой и
скоростью!!! Сея премудрость Карпухе, да в уши!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:45
Пусть оно и останется самым обидным в тренерской карьере...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:43
далич нулевой, плакал сегодня от беспомощности, абсолютной
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:14
На ум приходит только одно:
Стою на асфальте в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е...анутый.
Но Карпина оставить надо, при условии, что пересмотрит свои принципы в определении стартового состава. Опять любимчики...
pomor45
pomor45
вчера в 22:05
Какие твои тренерские годы? Всё ещё впереди.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:45
А че обидного, дождь такой шел.. В ясную погоду нас бы вы.. в смысле, вынесли бы вперед ногами, да еще и шоу бы устроили для своих болельщиков
баск
баск
вчера в 21:43
Это удар в карму Валере- в другой раз не будет перед игрой городить всякую галиматью про Урал или что-то подобное.

Вот к примеру, тот же Далич одно время тренировал у себя в чемпионате Хорватии Славен Белупо..
Представляю, если бы он перед сегодняшним матчем заявил бы-
"Сегодня играем за выход национальной сборной на мундаль? Да чухня это всё, вот мы 10 лет назад с Запрешичем зарубились, вот это была заруба.."
Ему бы у виска покрутили, наверное..)))

Валере неплохо бы за языком иногда последить, слишком много он им ворочает, так на управление командой сил не останется..
Знатог
Знатог
вчера в 21:15
Карпин хотел сказать: «Поражение от Кудряшова стало самым обидным в тренерской карьере»
drive45
drive45
вчера в 21:03
Победа в этой игре от нашей команды была нереальной.Опять не кому было взять игру на себя, повести команду за собой. Настроя на победу не было, играли явно на ничью, которую удержать не смогли соперник был классом выше, переиграл нас полностью контролировал мяч и игру в целом. У нас в очередной раз выхода из обороны не было, контроль мяча отсутствовал, максимум два- три касания мяча. Настоящий удар по воротам совершили после того как пропустили и в добавленное время. Тренера помяняли, ротация игроков есть, но психология и уровень игры прежний. Вспоминаем и начинаем играть только после пропущенного мяча, но в этой игре времени для того чтобы сохранить ничью не было. Работаем, делаем выводы, побеждаем в стыковых играх и выходим в групповой этам ЧМ 2022 года.
Djamal67
Djamal67
вчера в 20:37
Не играли..и интузтазма не было.надо было играть на контратаках и сделать высокий прессинг на поле соберника...нужно выбрать лучшие играет России потом начинать проверить новых..обидно очень...(((
n272nm
n272nm
вчера в 20:34
В этой игре, как ни в какой другой, был виден тренерский гений Карпина. Зато Дзюбу в сборную не взял. Молодец, чО! Все матчи, откровенно, везло. И сегодня, кстати, тоже. По идее, счет должен быть 0-3, как минимум. Повезло, что хорваты не удачно пробивали по воротам, попадая в Сафонова. Ну, а каличный Федя Кудряшов - это вишенка на торте. Валера же обещал, что теперь он будет клоуном?! Вот он и показал забавный номер в виде атакующей игры на победу и бенефиса Феди Кудряшова. Надеюсь, поклонники тренерского гения Валеры Карпина сегодня в восторге. Верьте в Валеру дальше.
Сантус
Сантус
вчера в 20:31
Я видел по редким кадрам фэйса Валеры как он переживал.Реально ему было больно на это смотреть...Я не знаю как у кого,но у меня он вызывает наибольшие симпатии как тренер сборной.При этом-я нейтральный наблюдатель.Ничего личного.
Илья85
Илья85 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:30
А у него есть игроки на другую тактику?)) а так ,он продублировал соперника .этоне редкое явление
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Материал сопротивляется.
Брулин
Брулин
вчера в 20:22
Валера, какую ты игру поставил, так они и играют. Если у тебя нет исполнителей на 4 3 3, на игру низом и прессинг, то почему ты, физрук, им навяхываешь свой футбол?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Ждём окончания игр в группах и прогнозируем возможные расклады в жеребьёвке.
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:19
Конечно обидно,и Хорваты не впечатлили своей игрой и Россия, в полне равные сборные, Ничья был бы закономерным результатом, Хорваты не заслуживали победы, но им повезло сегодня, что Кудряшов так неуклюжа сыграл в этом моменте.
smitt
smitt
вчера в 20:15
Где твои извинения? Самовлюбленный! Это для всей страны самое обидное поражение, самое позорное, а ты за него ответственен!
112910415
112910415
вчера в 20:13
одна лишь игра на отбой ... плохой футбол
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
Сами себе забили,ещёб не обидно!
Futurista
Futurista
вчера в 20:11
Поле залило слезами Далича)...
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