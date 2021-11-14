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Карпин: «Хотелось бы, чтобы наша сборная прессинговала все 90 минут»

вчера, 16:37
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Те, кто сыграли с Кипром по 90 минут, хуже восстановлены. Те, кто сыграл 60-65 минут — Дивеев, Фомин, Смолов — проблем с восстановлением у них, естественно, не было. Есть много игроков, которые не участвовали в игре с Кипром и готовились к матчу с хорватами. Говорить о недовосстановлении было бы неправильно.

Будет ли с первых минут прессинг? Хотелось бы, чтобы это было не 20, а все 90 минут. Другое дело, получится или нет, это другой вопрос. Всё будет зависеть от двух команд. Сможем играть как в первые 20 минут московского матча с хорватами всю игру — дай бог. Не сможем… Потому что хорваты тоже хорошая команда и хотят ровно того же самого. В игре посмотрим уже.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:28
не задался прессинг
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:56
Надеюсь сил хватит у наших.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:35
Инициатива будет у хорватов, тут их и подловить на контратаке. Успеха нашим и победы!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:24
90 минут прессинга даже банда Клоппа не выдержит, у которой это основа игры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Хорошо бы выстоять...
Cat01
Cat01
вчера в 17:17
Хватит ли сил
112910415
112910415
вчера в 17:17
перманентный прессинг нашим не по силам ... да и никому не по силам !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:07
Чтоб сил хватило на весь матч
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:05
Хотите, прессингуйте!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:01
Так дай указание, ты же тренер.
Futurista
Futurista
вчера в 16:55
Такого пресса даже в Германии не производят)...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:49
Игроки вымотаны. и наши, и не наши. качественного прессинга мы не увидим
shlomo
shlomo
вчера в 16:44
Нуууу.... при всем уважении.... Валера, не путай оптимизм и фантастику....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:41
Многое зависит от физического состояния.
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