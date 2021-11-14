Карпин: «Хотелось бы, чтобы наша сборная прессинговала все 90 минут»

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

Те, кто сыграли с Кипром по 90 минут, хуже восстановлены. Те, кто сыграл 60-65 минут — Дивеев, Фомин, Смолов — проблем с восстановлением у них, естественно, не было. Есть много игроков, которые не участвовали в игре с Кипром и готовились к матчу с хорватами. Говорить о недовосстановлении было бы неправильно.

Будет ли с первых минут прессинг? Хотелось бы, чтобы это было не 20, а все 90 минут. Другое дело, получится или нет, это другой вопрос. Всё будет зависеть от двух команд. Сможем играть как в первые 20 минут московского матча с хорватами всю игру — дай бог. Не сможем… Потому что хорваты тоже хорошая команда и хотят ровно того же самого. В игре посмотрим уже.