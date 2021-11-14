Карпин взял на себя ответственность за поражение сборной России от Хорватии

Наставник сборной России поделился эмоциями от поединка против Хорватии в рамках квалификации ЧМ -2022. Напомним, что россияне уступили со счетом 1:0.

Главное, что не вышло — контригра. Именно игра с мячом. Много говорили про психологию перед матчем, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Нельзя играть без мяча весь поединок. Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут находишься в штрафной. Так и вышло.

Не было передышки с мячом ни секунды. И не потому, что нас прессинговали хорваты как-то по-особенному. Нужно искать варианты получать мяч, хотеть этого, а не бояться.

Поражение — полностью моя вина. Наши ребята могут смотреться намного лучше против хорватов.