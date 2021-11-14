Карпин взял на себя ответственность за поражение сборной России от Хорватии

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от поединка против Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022. Напомним, что россияне уступили со счетом 1:0.
Главное, что не вышло — контригра. Именно игра с мячом. Много говорили про психологию перед матчем, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Нельзя играть без мяча весь поединок. Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут находишься в штрафной. Так и вышло.
Не было передышки с мячом ни секунды. И не потому, что нас прессинговали хорваты как-то по-особенному. Нужно искать варианты получать мяч, хотеть этого, а не бояться.
Поражение — полностью моя вина. Наши ребята могут смотреться намного лучше против хорватов.
Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах. Хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022.
Игроки не выполнили установку тренера, или стартовый состав, который определил главный тренер - не мог выполнить установку тренера...?!
На мой взгляд, стартовый состав имел сугубо защитный вариант...
Кто-то скажет, что если бы не роковая случайность, нелепый гол в свои ворота, то результат матча был бы другим, который бы позволил бы сборной России занять первое место в своей группе...
Но ведь Карпин сам говорит, что:
Нельзя играть без мяча весь поединок. Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут находишься в штрафной. Так и вышло.
Я бы сказал немного по-другому:
Нельзя защищаться весь поединок, обязательно пропустите мяч в свои ворота, если не от соперника, то рикошет, или сами забьёте...
Команда была так "заряжена" на защиту, что даже пропустив гол в свои ворота, не смогла заиграть так, чтобы был шанс отыграться...
И когда В.Карпин говорит, что он виноват за поражение от сборной Хорватии...
В общем-то, он прав. И он также виноват...
Единственный, кто и ни в чём не виноват, так это М.Сафонов!
Игроки не выполнили установку тренера, или стартовый состав, который определил главный тренер - не мог выполнить установку тренера...?!
На мой взгляд, стартовый состав имел сугубо защитный вариант...
Кто-то скажет, что если бы не роковая случайность, нелепый гол в свои ворота, то результат матча был бы другим, который бы позволил бы сборной России занять первое место в своей группе...
Но ведь Карпин сам говорит, что:
Нельзя играть без мяча весь поединок. Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут находишься в штрафной. Так и вышло.
Я бы сказал немного по-другому:
Нельзя защищаться весь поединок, обязательно пропустите мяч в свои ворота, если не от соперника, то рикошет, или сами забьёте...
Команда была так "заряжена" на защиту, что даже пропустив гол в свои ворота, не смогла заиграть так, чтобы был шанс отыграться...
И когда В.Карпин говорит, что он виноват за поражение от сборной Хорватии...
В общем-то, он прав. И он также виноват...
Единственный, кто и ни в чём не виноват, так это М.Сафонов!