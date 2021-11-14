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Карпин взял на себя ответственность за поражение сборной России от Хорватии

вчера, 20:39
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от поединка против Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022. Напомним, что россияне уступили со счетом 1:0.

Главное, что не вышло — контригра. Именно игра с мячом. Много говорили про психологию перед матчем, но у многих футболистов не было желания получать мяч. Нельзя играть без мяча весь поединок. Обязательно что-нибудь залетит, если ты 80 минут находишься в штрафной. Так и вышло.

Не было передышки с мячом ни секунды. И не потому, что нас прессинговали хорваты как-то по-особенному. Нужно искать варианты получать мяч, хотеть этого, а не бояться.

Поражение — полностью моя вина. Наши ребята могут смотреться намного лучше против хорватов.

Сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах. Хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022.

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Все комментарии
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ
АЛЕКСАНДР ТЕЗИКОВ ответ Всехначистуюводу (раскрыть)
сегодня в 17:48
73огон.Аналогично,если МС становится несколько раз чемпионом Англии,ПСЖ-Франции,Бавария-Германии,а Реал или Барса -Испании,то это деградация футбола этих стран.Подлечись,попан
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу
сегодня в 15:07
Если Зенит становиться несколько раз подряд чемпионами, это говорит о полной деградации нашего футбола….
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Рыжая Борода (раскрыть)
сегодня в 13:04
Мы все-таки не Европа. По меркам Нидерландов я розовый) И никогда систему свою не поменяю.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 13:00
Зачем? Путина сразу) Он еще до игры в сортире всех замочит)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 12:20
Кто как, но я наблюдал с изумлением и ухмылкой на стадион европейской страны
alexamit
alexamit
сегодня в 11:32
Карпин виноват в том,что взял на себя смелость с этими уродами от футбола куда-то попасть.Ведь другие-то обо76ись ещё раньше.А лимит надо усилить,и главное этих дармоедов посадить на зарплату подсобных рабочих на стройке.Виновата бездарность игроков и развращённость деньгами.Любой работяга знает,чтобы заработать такие деньги,как наши футболёры получают(а не зарабатывают своим трудом),ему надо пахать всю жизнь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:25
Много причин поражения...
Немцы не стесняются натурализировать нужных игроков, проблема не нова - нет нападающих, а те которые есть не хотят играть. Пример... Был эпизод во втором тайме, Заболотный и хорват "стартуют" за мячом с одной линии... Комментатор после сетовал, мол наш вышел со свежими силами на замену , а соперник 70 минут в игре... И второй наглядный эпизод описал "Красно-белый 1987" в "Лучший комментарий"... Что делает Заболотный в СБОРНОЙ когда годами сидит в "своем" клубе на лавке?
Фомин, Бакаев, да и Смолов... Что это за люди? Первый паса элементарного не может отдать, второй получив мяч ведет пока не заберут...
Отдельная тема Кудряшов... Играл хорошо, но получив травму за десять минут до конца игры с нужным счетом вскакивает и начинает играть... Да блин, скорчи гримасу, покачайся по полю, потяни время как делают футболисты всего мира...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:07
честно и по-мужски чего здесь сказать...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 11:02
Думаю хорошо что не прошли Хорватию, можно начать учится играть в футбол уже сегодня, собрать молодых и готовиться к отбору ЧЕ2024
ildar_3871
ildar_3871 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 10:23
Надо было Семака делать тренером сборной !)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:14
ну да, только половина России офигевает (кто футбол смотрит) с "приличного")
112910415
112910415
сегодня в 10:11
так принято говорить у приличных тренеров
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 10:10
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 10:09
    Чтобы понять эстонца, надо читать не дважды)
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 10:05
    Пол состава сборной игроки Зенита , виноват Зенит !
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 10:05, ред.
    Целители заказать памятник в честь победы над грозным Кипром... Он там Попу Мира придумает)
    Bombardier
    Bombardier ответ Дрючик 76 (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    За свой паспорт гражданина РФ.
    Zubr1
    Zubr1
    сегодня в 09:40
    Опытный тренер знает кого ставить в такой определяющий матч, а Карпин видимо не учел это. Разве таких нечтожных игроков как Кудряшов,Джикия можно ставить. У них на лице даже написано что они фатальные игроки с тяжелой ногой
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 09:38, ред.
    Даже в Эстинии бывают умные люди, их называют "Туритсты")
    barca200885
    barca200885 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    сегодня в 08:28
    Тренер может дать любую установку, но если уровень твоих игроков на порядок ниже уровня игроков другой команды, то ты усрёшься на поле, но соперник не позволит тебе играть в атакующий футбол или его подобие хотя бы потому, что будет владеть мячом. Какой-нибудь сумасшедший гол со штрафного - возможно, но вчера был не тот случай. Опять же, если не попадут на ЧМ, не беда, т.к. значит не достойны. С самого начала сб.России было понятно, что на ЧМ будут попадать по большим праздникам, учитывая уровень европейского отбора. Тут, либо в азиатский отбор уходить, либо свой отбор делать, либо ЧМ проводить в РФ через 2 на третий.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    сегодня в 08:00, ред.
    Напрашивается фраза со знаменитого фильма -Карп . правильно ты меркуешь .
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
    сегодня в 04:46
    Наша сборная, как советская нуменклатура-один раз попал, и более никогда не выпадешь.
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 03:46
    Чуда не произошло...Думал с приходом Карпина появится игра атакующая у команды, а на деле вышло тот-же автобус Черчесова с контатаками и эта сборная Хорватии можно сказать слабейшая бледная тень себя прошлого которая сливает почти всем с 2018 средним командам...Ну что поделать чудо не произошло видать такой уровень у нашей сборной,можем с позици силы играть только против мальм,кипров аутсайдеров турниров...Удачи Карпину в его тренерском деле но сборная видимо это не его и новых идей не принес...
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 02:07
    Люди добрые, объясните пожалуйста,почему эти брёвна получают миллионы!!!!!!и за что????
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:07
    А игры и не было.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 01:04
    Остается смотреть стыки.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 00:53, ред.
    Да ну ладно уж. Любой бы по такой погоде окопался у ворот. Футбола то не было... Регби, борьба.... Хорваты б не забили стопудово... Шансов то не было у них в конце ....по такому полю.... Кудряш помог, бревно.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 00:43
    СЕРБЫ как ИГРАЮТ!!! АТАКИ КОСМОС, НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ, ТЕХНИЧНЫ. А ведь маленькая страна!!
    А в России пешеходы ленивые тьфу
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:42
    Так в чём же лично ваша вина, г-н Карпин, я так и не понял. А может, российские футболисты просто не умеют играть, и какого бы тренера им не назначили - всё бесполезно ? И КАК нужно было играть, чтобы добиться положительного результата? А вот на этот вопрос никто из нас и специалистов в том числе не даст ответа, потому что футболисты настолько слабо подготовлены технически и физически, что противостоять сб. Хорватии были не в состоянии. И пусть никого не вводит в заблуждение минимальный счёт - разница в классе просто огромная и хорошо, что мы не добились положительного результата, т.к. на ЧМ этим футболистам делать нечего, К сожалению для всех нас.
    ad5cx2t2dwkm
    ad5cx2t2dwkm ответ Даниил Корохов (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Я смотрю прямо сейчас Испания - Швеция и Португалия - Сербия. Шведы и Сербы вторые в своих группах, их соперники сегодня - фавориты, как и хорваты, а они - аутсайдеры, как наши. Но эти команды играют в футбол, а не дурака валяют 82 минуты.
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