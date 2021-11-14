Мостовой — о матче сборной: «На ничью никто никогда не играет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче отбора на ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

Вспоминаю свою карьеру — были такие ситуации, когда ничья устраивала. Она мотивировалась тем, что соперник начинает атаковать, «душить», давить, а мяч в ворота не залетает. А время заканчивается, уходит. И в какой-то момент ты, которому нужна ничья, понимаешь: «Ага, они-то нервничают и у них ничего не получается». Давят-давят, время заканчивается, итог — ничья. Они кричат, что мы душили, гоняли, чего только не делали. А в итоге та команда, которую устраивала ничья, вышла. Простой пример — матч чемпионата мира с Испанией. Самая худшая игра по статистике в нашей сборной, но мы [прошли дальше].

Мы возвращаемся к тому, что позволит соперник. Сборная Хорватии — это прекрасное владение мячом, очень техничные футболисты, плюс им нужна победа. Ясно, что наши ребята не будут выходить и играть на ничью, на ничью никто никогда не играет. Но все знают, что есть запасной вариант. В какой-то момент игры, если счет нас устраивает, я просто беру мяч и выбиваю его. Если бы хорватов сегодня устраивала ничья, думаю, для нас это было бы хуже.