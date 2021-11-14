Свищев: «При Карпине молодежь поверила в свои силы»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ -2022 между сборными России и Хорватии.

При Карпине молодежь поверила в свои силы, они не просто так играют и пытаются о себе заявить. В отличие от сборной Черчесова, состав при Карпине сменяется, играют сильнейшие, многие дебютируют, молодые выходят и делают результат.

Это развитие перспектив футбола, футбол в нашей стране жив, сборная это прекрасно показывает. Я очень надеюсь, что наши парни в таком важном матче добудут для нас такую важную и нужную победу.