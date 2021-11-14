ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Свищев: «При Карпине молодежь поверила в свои силы»

вчера, 15:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

При Карпине молодежь поверила в свои силы, они не просто так играют и пытаются о себе заявить. В отличие от сборной Черчесова, состав при Карпине сменяется, играют сильнейшие, многие дебютируют, молодые выходят и делают результат.

Это развитие перспектив футбола, футбол в нашей стране жив, сборная это прекрасно показывает. Я очень надеюсь, что наши парни в таком важном матче добудут для нас такую важную и нужную победу.

Все новости
Червиченко — Кудряшову: «Если у тебя травма — уходи с поля»
Сегодня, 18:25 Комментарии0
Сёмин — о поражении сборной РФ: «Ничего страшного не произошло»
Сегодня, 17:49 Комментарии8
Хохлов: «До пропущенного гола Кудряшов выглядел даже очень неплохо»
Сегодня, 17:35 Комментарии8
В. Уткин: «Ошибка в том, что Кудряшов не взял паузу из-за травмы»
Сегодня, 17:27 Комментарии21
«Тяжелое поражение, но результат закономерный». Матыцин о матче с хорватами
Сегодня, 16:49 Комментарии5
Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»
Сегодня, 16:34 Комментарии18
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:58
Еще один эксперт.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:41
Лучшим знатоком футбола в госдуме был Жиришонок.
Cat01
Cat01
вчера в 16:04
Это очень важно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100