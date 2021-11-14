Губерниев: «Нужно быть полным идиотом, чтобы убрать сейчас Карпина»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России смотрелась гораздо хуже хорватов в поединке, который проходил в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Ни на победу, ни на ничью Россия сегодня не наиграла, выступили мы гораздо хуже. Наверное, нужно было заменить Кудряшова, у которого уже судороги начинались, но в любом случае, если бы газон был сухим, нам забили бы гораздо больше.

Сафонов — большой молодец, лучший игрок встречи, но команда, которая не атакует, вряд ли завоевывает первое место и напрямую проходит на ЧМ -2022.

Кудряшов не виноват, это игровое несчастье, так случается. Ребята сражались, к самоотдаче нет никаких претензий, обидно только, что не сумели выстоять на ничью, но гол назревал и назрел в конечном итоге. Хорваты играли лучше, и они заслуженно одержали победу.

В стыковых играх будет сложнее, чем сегодня. Карпин заслужил готовить сборную к стыковым матчам, нужно быть полным идиотом, чтобы убрать его сейчас.