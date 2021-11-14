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Губерниев: «Нужно быть полным идиотом, чтобы убрать сейчас Карпина»

вчера, 22:04
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России смотрелась гораздо хуже хорватов в поединке, который проходил в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Ни на победу, ни на ничью Россия сегодня не наиграла, выступили мы гораздо хуже. Наверное, нужно было заменить Кудряшова, у которого уже судороги начинались, но в любом случае, если бы газон был сухим, нам забили бы гораздо больше.

Сафонов — большой молодец, лучший игрок встречи, но команда, которая не атакует, вряд ли завоевывает первое место и напрямую проходит на ЧМ-2022.

Кудряшов не виноват, это игровое несчастье, так случается. Ребята сражались, к самоотдаче нет никаких претензий, обидно только, что не сумели выстоять на ничью, но гол назревал и назрел в конечном итоге. Хорваты играли лучше, и они заслуженно одержали победу.

В стыковых играх будет сложнее, чем сегодня. Карпин заслужил готовить сборную к стыковым матчам, нужно быть полным идиотом, чтобы убрать его сейчас.

Россия заняла второе место в группе и весной будущего года сыграет в стыковых поединках за право отправиться в финальную часть ЧМ-2022.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 16:21
Нужно быть полным идиотом, что бы оставить Карпина.
h8you
h8you
сегодня в 08:31
таким как дима-губошлеп
112910415
112910415
сегодня в 08:18
в марте мы всем покажем (
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 07:39
Ни один человек в здравом уме, не возьмёт эту сборную в таком состоянии, выити с этими исполнителями через стыки не возможно, а если не выйдешь, то после стыков тебя всё равно снимут, там замкнутый круг, как что Валера повязан
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05
Думаю оставят, другого у них нет
zim289
zim289
сегодня в 00:25
Шёл бы он биатлон комментировать🤮🤢🤮
Знатог
Знатог ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:43
Коня уже поменяли на Сафонова.
Знатог
Знатог
вчера в 23:37
Губер, и кто в этой матче был г...?
Cat01
Cat01
вчера в 23:09
Юудем играть дальше
Сантус
Сантус
вчера в 22:49
Нужно быть идиотом, что бы не прислушаться к этому идиоту..)
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 22:45
Хорватам все равно ничего не светит на ЧМ с такой игрой, а в стыках нам только чудо поможет. Сыграность нулевая, соперников боятся, игра не на классе, а скорее на удачу. Обидно!!!
n272nm
n272nm
вчера в 22:44
Нужно быть идиотом, чтобы не убрать сейчас Карпина. У меня такое ощущение, часть незамутненных граждан смотрела футбол задним местом и забыла, какую игру показывала сборная. Команде откровенно везло. А игры с Мальтой и Кипром в расчет брать не нужно. В итоге, от Валеры нужна была победа только в одном матче с хорватами. Этот матч команда с треском провалила. Повезло, что в наши ворота попал всего один мяч. Карпина нужно менять, пока не поздно. Нужен новый тренер, плюс надежда на то, что в стыках нам попадется какая-нибудь условная Македония. Но мы с Карпиным во главе и с таким соперником сумеем облажаться.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:41
Ниче прорвемся . Агаларов нам нужон
makkie
makkie
вчера в 22:40
Карпина безусловно оставят.
Но скорее от того, что никто другой не захочет тренировать сборную России. А сейчас есть шанс подготовить национальную команду к стыковым матчам. Если подойти к делу со всей серьезностью, то можно отобраться на ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:37
Набор слов -шаблонов других коллег, просто воздух
alexgurzan
alexgurzan ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:33
Добрый вечер.
Это не ошибка, если забито 5 голов, половина ставки выиграет, но по другой половине ставки будет возврат. Т.е. ставка сыграла частично.
Ознакомьтесь дополнительно с информацией по ставкам на подобные тоталы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:31
Коней на переправе не меняют.
particular
particular
вчера в 22:29, ред.
Патриотизм, пох@@зм и идиотизм у нас давно идут рука об руку... Но тут, конечно, другой случай...
Задача к стыкам - укреплять колени, что бы они не тряслись перед выходом на поле...
Чист
Чист
вчера в 22:25
Ясно дело в чём вина Кудряшова -как Карпин говоит если всю игру бьют по воротам всеравно что залети рикошет или ещё ч- погода явно была на нашей стороне и уберегла нас от позора - все силы на стыки но Смолова категорично не брать -пусть Аршавин к себе его зовёт
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:24
Увидел ошибку в начислении очков. сделал ставку на Армения - Германия, тотал больше 4,74 с коэф. 3,2, поставил 400 очков. 400х3,2 = 1280 очков должно было быть, но начислили в 2 раза меньше
санек002
санек002
вчера в 22:19
А КОГО ЕЩЕ ПОСТАВИШЬ ?И СТАВИТЬ ТО НЕКОГО!ЕСЛИ ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦА!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:18
Контракт продлен - значит минимум в стыковых Карпин еще будет. Много обсуждают, убери Карпин Кудряшова, поменяй Ионова, не выпускай Заболотного - могли бы лучше. Но мы тогда не знаем, чтобы получилось, могли бы влететь с более крупным счетом - у команды Хорватии действительно более классные исполнители. А так были в десяти минутах от финальной части в Катаре в противоречии с логикой матча, но не дотянули. Удачи в стыках, как говорится легких путей не ищем!
cska1948
cska1948
вчера в 22:16
Александр Дюков: обсудим с Карпиным будущее, не только мартовские матчи
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Так что за Карпина Губерниев может не волноваться.
beefs
beefs
вчера в 22:15
а Тарасова права...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:11
Как будто его кто-то убирает...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:10
Коней на переправе не меняют
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