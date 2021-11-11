ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта

вчера, 10:58

Главный тренер «Спартака» Руй Витория близок к уходу из клуба.

Агент португальца Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта своего клиента. Переговоры начнутся после двухнедельной паузы в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что новым рулевым «красно-белых» может стать бывший помощник Антонио Конте.

Все новости
Судьба Витории решена, португальца увольняют. Салихова возвращает в «Спартак» итальянцев
Вчера, 13:45Станислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии11
Зеленов: «Разрыв контракта с Виторией? Не комментируем это»
Вчера, 12:28 Комментарии9
Слухи«Краснодар» рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко
10 ноября Комментарии55
СлухиРуководство «Ротора» не планирует увольнять Хохлова
08 ноября Комментарии10
СлухиСтало известно, когда бывший помощник Конте может возглавить «Спартак»
08 ноября Комментарии41
Каррера: «Готов обсудить возвращение в „Спартак“»
06 ноября Комментарии36
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ stachel (раскрыть)
вчера в 19:14
- Вот ты сам у них и спроси!

- А я хочу просто поговорить с нормальными болельщиками...
vinyardrip
vinyardrip ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:56
А не ашшчушшчэння, что забугоные спамы играю для того, чтобы сэбаут забугор?
stachel
stachel ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
спроси у федуна и его "жены"
stachel
stachel
вчера в 18:44
Нормально так денег срубил по легкому )) Не удивлюсь, что был изначальный сговор с заремой, как федуна на бабки развести. Поделит с заремой отступные и все в шоколаде!
vinyardrip
vinyardrip ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:27
Ну вот реально, я ни разу не за спам, не за барсу, но! Не будет спартака — не будет дерби с цска, не будет барсы — любимый реал будет играть сам с собой.. Гребанные денежные люди, дайте нам эммоции
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:11
«Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта...

- Ну разорвали контракт с одним, разорвали с другим, сейчас давайте разорвём с третьим...

- А когда же вы думаете возрождать "народную команду"?

- Когда "Спартак" (Москва) станет действительно похож на самого себя времён СССР? Когда при одном имени "Спартак" дрожали коленки у английских и немецких клубов?

- Куда всё это подевалось? Вы чего наделали??? Сами накосячили (и продолжаете), а ругаете фанатов (которые всей душой за возрождение команды)...

- Кто-нибудь может дать ответ на эти вопросы???
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 17:52
Для Федуна тренеры, как игрушки. Захотел назначил, захотел уволил. Вот главная проблема Спартака уже много лет.
Vintaje
Vintaje
вчера в 17:32
Спартак еще не рекордсмен по количеству уволенных тренеров?
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:06
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 15:54
    Опять цирк начинается. Зачем брали?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 15:52
    Мда, типичный Спартак...Дайте Рую поработать! Хотя, конечно, в случае его ухода за него можно будет только порадоваться)
    berda2003
    berda2003
    вчера в 14:55
    махмуд поджигай!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:18
    Мне жаль португальца.
    4RT
    4RT
    вчера в 13:03
    "Переговоры начнутся после двухнедельной паузы..." Это что за бред?
    sir_Alex
    sir_Alex ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 12:59
    Уже наработал 😉😂😁
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:52
    Какая то запоздалая информация....

    Уже пора...
    «Спартак» проведёт переговоры с агентом помощника Конте по разрыву контракта"
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:50
    Дайте Рую поработать ! Зарема верим !
    ABir
    ABir
    вчера в 12:50
    И вот надо же поднимать эту тему в предверии решающих матчей лиги Европы
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:37
    Пусть бы тренеровал до конца сезона!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:34
    Пусть остается и работает.
    Сп62
    Сп62 ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Ситуация в Уфе говорит о том, что и новый тренер может положительно повлиять на атмосферу и игру команды. У хирурга не должно быть жалости. Им должна руководить целесообразность того или иного действия. Моё мнение - увольнение Руя решение запоздалое. Оправданием может служить только выплата повышенной неустойки.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:19
    Уже назначили приемника.
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 12:06
    Вот и неустойка подоспела!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 12:00
    "Спартаку" осталось сыграть две игры в Лиги Европы в 5 туре принимают дома "Наполи" и в 6 туре сыграют в гостях с "Легией". Турнирная таблица очень плотная между командами, победа одной команды даёт возможность подняться выше в таблице. И сразу возникает вопрос, а что нельзя спокойно без давления на тренера готовиться к матчам, а уже после итогов групповой стадии решать что с ним делать дальше. Видимо в руководстве "Спартака" бояться что вдруг Руя Витория с командой сможет в этих двух матчах решить вопрос весенний стадии еврокубка и тогда будет сложно с ним расставаться указывать на причину его отставки. Кто бы сейчас не занял пост наставника "Спартака", ему будет сложно сразу изменить ситуацию внутри команды, чтобы показывать тот футбол который хотя видеть у "Спартака" его поклонники. Поэтому нужно дать возможность Витория доработать до нового года, а за тем принять окончательное решение. Удачи
    Эспиноза
    Эспиноза
    вчера в 11:49
    Недолго мучилась старушка... )))
    makkie
    makkie
    вчера в 11:47
    Неудивительно, что Спартак застрял в середине таблицы.
    Витория на волоске от увольнения, игроки не видят смысла рвать жилы, руководство в лице Заремы потирает ручки. Так и живём(
    санек002
    санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 11:46
    ДЛЯ НЕГО ЭТО ПЫЛЬ С МЕШКОВ!
    санек002
    санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:45
    И РУЙ ОСТАНЕТСЯ
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 11:38, ред.
    И контракт, и неверно составленный гороскоп будут разорваны.
    YVG
    YVG
    вчера в 11:31
    Очень жаль, только начал возрождать спартак и игра пошла.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100