«Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта...

Главный тренер «Спартака» Руй Витория близок к уходу из клуба.
Агент португальца Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта своего клиента. Переговоры начнутся после двухнедельной паузы в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что новым рулевым «красно-белых» может стать бывший помощник Антонио Конте.
Кто тот счастливчик, который получит компенсацию за расторжения контракта со "Спартаком" после Р.Витории???
Кто тот счастливчик, который получит компенсацию за расторжения контракта со "Спартаком" после Р.Витории???