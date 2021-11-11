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Зеленов: «Разрыв контракта с Виторией? Не комментируем это»

вчера, 12:28

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать слухи о том, что москвичи скоро начнут процесс расторжения контракта с главным тренером Руем Виторией.

Никак не комментируем эту информацию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:56
Если смена тренеров не приводит к результату - то для чего это делать ??

Можно конечно и еженедельный график смены тренеров составить...но смысл ??

При разномыслящей команде руководителей клуба кого не позови - будет не угоден...

Сначала в руководстве собрали бы единомышленников - потом бы тренера звали...

Ибо..не думаю что Эмери или Руй плохие специалисты.....вопрос...а был ли у них шанс проявить себя...в эпицентре "дворцовых интриг".....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:19
Нет дыма без огня...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:25
Но уже задумались
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:21
В переводе на доступный русский -"Всё узнаете ополся".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:12
Дмитрий Зелёнов при устройстве на работу...
- Что нужно делать ?
- Говорить одну фразу.
- Какую.
- фразу "Мы не комментируем данную информацию"
- Я готов.
- Точно ??
- Я не комментирую данную информацию.
- Вы приняты.
beefs
beefs
вчера в 13:05
чехарда в Спартаке продолжается...
ABir
ABir
вчера в 12:52
Вот и правильно, такие дела надо делать тихо по семейному
makkie
makkie
вчера в 12:46
Очевидно, что зимой Витории не будет в Спартаке.
А если останется до лета - то только из-за хотелок Заремы еще больше поиздеваться над тренером и унизить его окончательно. В таком случае зимой усиления ждать бессмысленно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:28
И так всем всё ясно.
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