Зеленов: «Разрыв контракта с Виторией? Не комментируем это»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать слухи о том, что москвичи скоро начнут процесс расторжения контракта с главным тренером Руем Виторией.
Никак не комментируем эту информацию.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать слухи о том, что москвичи скоро начнут процесс расторжения контракта с главным тренером Руем Виторией.
Никак не комментируем эту информацию.
Можно конечно и еженедельный график смены тренеров составить...но смысл ??
При разномыслящей команде руководителей клуба кого не позови - будет не угоден...
Сначала в руководстве собрали бы единомышленников - потом бы тренера звали...
Ибо..не думаю что Эмери или Руй плохие специалисты.....вопрос...а был ли у них шанс проявить себя...в эпицентре "дворцовых интриг".....
Можно конечно и еженедельный график смены тренеров составить...но смысл ??
При разномыслящей команде руководителей клуба кого не позови - будет не угоден...
Сначала в руководстве собрали бы единомышленников - потом бы тренера звали...
Ибо..не думаю что Эмери или Руй плохие специалисты.....вопрос...а был ли у них шанс проявить себя...в эпицентре "дворцовых интриг".....
- Что нужно делать ?
- Говорить одну фразу.
- Какую.
- фразу "Мы не комментируем данную информацию"
- Я готов.
- Точно ??
- Я не комментирую данную информацию.
- Вы приняты.
- Что нужно делать ?
- Говорить одну фразу.
- Какую.
- фразу "Мы не комментируем данную информацию"
- Я готов.
- Точно ??
- Я не комментирую данную информацию.
- Вы приняты.
А если останется до лета - то только из-за хотелок Заремы еще больше поиздеваться над тренером и унизить его окончательно. В таком случае зимой усиления ждать бессмысленно.
А если останется до лета - то только из-за хотелок Заремы еще больше поиздеваться над тренером и унизить его окончательно. В таком случае зимой усиления ждать бессмысленно.