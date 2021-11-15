«Вильярреал» объявил о продлении контракта с Пино

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вчера, 15:32

Испанский «Вильярреал» продлил контракт с нападающим . Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

¡𝗬𝗔 𝗘𝗦 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 💪!



¡Y NO PODEMOS ESTAR MÁS FELICES 🥳!



2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ @santos_yeremy 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ pic.twitter.com/WsNfuE73NQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 15, 2021

Пино является воспитанником «Вильярреала» и начал играть за первую команду в 2020 году.

В текущем сезоне 19-летний нападающий забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 16 матчах. Кроме того, Пино провел два поединка в составе сборной Испании.

Ранее игрока хотели видеть в составе испанского гранда.