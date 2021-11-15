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«Вильярреал» объявил о продлении контракта с Пино

вчера, 15:32

Испанский «Вильярреал» продлил контракт с нападающим Йереми Пино. Новое трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Пино является воспитанником «Вильярреала» и начал играть за первую команду в 2020 году.

В текущем сезоне 19-летний нападающий забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 16 матчах. Кроме того, Пино провел два поединка в составе сборной Испании.

Ранее игрока хотели видеть в составе испанского гранда.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 15:40, ред.
Пожелаем Удачи Пино ! Теперь ценник поднялся !!!
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