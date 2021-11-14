Мбаппе, Дибала, Дембеле и другие. Символическая сборная «истекающих контрактов»

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14 ноября 2021, 23:25

Вне трансферных окон кипит переговорный процесс. «Соккер.ру» — об игроках, вокруг которых баталии особенно жаркие.

На дворе ноябрь, а это значит, что уже пора подумать о зимнем трансферном окне. Нередко его используют для того, чтобы избавиться от футболистов, которые летом должны стать свободными агентами и могут уйти бесплатно. В январе за них хоть что-то можно выручить. Либо активизировать переговоры по продлению соглашения.

Правда, обычно такие переговоры с игроками на крупных договорах ведутся сильно заранее, а это означает, что если сейчас они вступили в свой последний год контракта, велика вероятность, что в следующем году мы их увидим в других клубах. Если присмотреться, можно собрать весьма солидную сборную из тех, чьи контракты истекают уже летом 2022 года. С кем-то договорятся, кого-то продадут зимой, а кто-то уйдет бесплатно, но в любом случае интересно знать уже сейчас, на чью карьеру стоит обратить особенно пристальное внимание.

Вратарь – Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Победитель чемпионата мира почти десятилетие провел в «Тоттенхэме». 34-летний француз может отметить юбилей пребывания в «шпорах» в следующем году, если раньше не сменит команду. В конце июня истекает контракт капитана «Тоттенхэма», который получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Уже есть наметки по поводу преемника Льориса. Им может стать Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты», который перешел в стан «шпор» на правах аренды с возможностью выкупа за 12 миллионов фунтов. Сам Льорис ранее заявлял, что хотел бы закончить карьеру в родной Франции, где он играл за «Ниццу» и «Лион». Судя по всему, боссы «шпор» не особо горят желанием сохранить вратаря у себя, потому что перед началом нынешнего сезона Льорис говорил, что никаких движений со стороны клуба по поводу продления договора не было.

Крайний защитник – Хуан Куадрадо («Ювентус»)

33-летний колумбиец последние шесть лет провел в Турине и ведет переговоры о продлении контракта. Но пока продвижения нет – переговоры о новом соглашении на два года ведутся с лета, и все очень тяжело. Если все же ему удастся продлить контракт, вероятно, это будет его последний договор в карьере, потому что завершить ее он мечтает именно в «Ювентусе». Надо отметить, что ветеран очень старается проявить себя в каждом матче, где у него появляется шанс. Его победный гол в последнем матче с «Фиорентиной» (1:0) – тому доказательство.

Центральный защитник – Антонио Рюдигер («Челси»)

С приходом к управлению «Челси» Томаса Тухеля дела Рюдигера, которые при Фрэнке Лэмпарде были не очень, стали налаживаться. Брутальный немец сейчас, возможно, показывает свой лучший футбол в карьере. Его бывший коллега по амплуа Рио Фердинанд считает Рюдигера одним из лучших защитников в чемпионате Англии, о чем сказал в начале нынешнего сезона.

И такой футбол 28-летнего центрдефа не мог не привлечь внимание других клубов. «Реал», «Бавария» и ПСЖ проявили интерес к Рюдигеру, особенно с учетом того, что контракт с «Челси» у него истекает уже летом. Сам немец все время темнит, заявляя, что на «Стэмфорд Бридж» его все устраивает, а о ходе переговоров с лондонским клубом он распространяться не будет. По крайней мере, они ведутся.

Центральный защитник – Никлас Зюле («Бавария»)

Зюле с начала нынешнего сезона стал практически незаменимым в центре обороны «Баварии». Однако мюнхенцы немного стеснены в финансовых возможностях из-за влияния пандемии, поэтому не готовы сразу выкладывать на стол новый щедрый контракт. А может так случиться, что договориться с 26-летним защитником не получится. За ситуацией следит как раз «Челси». Представители «Баварии» говорили, что постараются убедить Зюле остаться, но предлагать безумные цифры не намерены.

Крайний защитник – Сесар Аспиликуэта («Челси»)

32-летний испанец в следующем году отметит десятилетие на «Стэмфорд Бридж», где его будущее сейчас туманно. С «синими» он выиграл дважды чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Но молодая поросль у «Челси» очень сильна, и Аспиликуэте будет все сложнее выигрывать конкуренцию. Тем не менее, сам испанец не говорит ничего о новом контракте, подчеркивая, что сосредоточен только на игре и его все устраивает в клубе. Видимо, переговорный процесс и тут идет.

Центральный полузащитник – Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Сага о Погба и его возможном уходе из МЮ кажется вечной. Но скоро может наступить развязка. Два года француза спроваживают с «Олд Траффорд», а его эксцентричный агент Мино Райола только подливает масла в огонь. Дела Погба в команде в футбольном плане тоже нестабильны: то он блистает, завоевывая любовь, то совершает глупые ошибки, вызывая ненависть.

Сообщается, что 28-летний хавбек ранее отклонил предложение МЮ по новому контракту, но оно было единственным, то есть клуб не слишком-то настаивал. Ясно одно: в деле Погба нельзя исключить никакого варианта развития событий – вплоть до перехода в «Реал» или «Ювентус».

Центральный полузащитник – Франк Кессье («Милан»)

Ивуарийский хавбек «Милана» — один из символов возрождающейся великой команды, ее мотор и сердце. Но убедительная игра 24-летнего полузащитника привлекла к нему внимание других клубов, которые могут воспользоваться неопределенностью со скоро истекающим контрактом Кессье. МЮ , «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже присматриваются. Агент Кессье подтвердил, что переговоры с «Миланом» о новом контракте ведутся, однако намекнул при этом, что хочет от клуба более щедрого предложения.

Правый вингер – Усман Дембеле («Барселона»)

«Барселона» за последние годы совершила несколько дорогостоящих трансферных ошибок, но если еще потеряет Дембеле бесплатно при этом, будет настоящий провал. Ведь четыре года назад француз пришел на «Камп Ноу» за баснословные 124 миллиона фунтов. А теперь может уйти бесплатно – МЮ и «Ливерпуль» среди претендентов.

Дембеле в «Барселоне» преследуют травмы и проблемы с дисциплиной, но во время проблесков таланта 24-летний француз напоминает, за что его купили. Поговаривают, что Дембеле просил агентов достичь соглашения с «Барселоной» по новому контракту, значит, будет пытаться доказать свою состоятельность уже Хави в роли главного тренера. Пока получается не особо.

Левый вингер – Лоренцо Инсинье («Наполи»)

30-летний форвард сыграл одну из ключевых роль в победе сборной Италии на чемпионате Европы минувшим летом, а теперь ведет к чемпионству в Серии А свой «Наполи» — пусть там борьба еще впереди. Инсинье забил в нынешнем сезоне пять мячей за «Наполи», сделал четыре голевые передачи. Однако талисман клуба может уйти.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намекнул, что клуб сделал все возможное, чтобы убедить нападающего продлить контракт. И аккуратно так возлагает вину на самого Инсинье в том, что тот недостаточно инициативен был в этом вопросе. Может, если «Наполи» приблизится к чемпионству, Инсинье будет сговорчивее.

Нападающий – Пауло Дибала («Ювентус»)

Расстаться с Криштиану Роналду было непростым решением для «Ювентуса», но это должно было повысить шансы на продление контракта с Дибалой. Аргентинец в нынешнем сезоне снова показал свою важность, забив шесть мячей в 11 матчах. Но пока переговоры по новому соглашению идут очень туго – «Ювентус» не хочет высыпать мешок денег и ведет торг. Дибала хочет получать не менее 10 миллионов фунтов в год, а туринцы столько платить не готовы – они еще испытывают финансовые трудности, вызванные эффектом пандемии.

Нападающий – Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Вот уж чья судьба привлекает не меньше, чем терзания Погба, а сага о его переходе или не переходе стремится к наполнению истории про Поля. Мбаппе не скрывал уже своего желания уйти из ПСЖ и поглядывал в сторону «Реала». За 22-летнего француза мадридцы предлагали 137 и 154 миллиона фунтов прошлым летом – не убедили парижан. Но «Реал» пошел по пути интриг и публичных заявлений, чем раздражает ПСЖ . Кажется, все уверены, что рано или поздно Мбаппе в Мадриде окажется.

Правда, парижане ничего особо поделать не могут – только возмущаться. Ведь уже следующим летом Мбаппе может легко и бесплатно уйти в «Реал». В Париже не теряют надежды продлить контракт с Килианом, который остается самой продуктивной звездой клуба с семью голами и 11 голевыми передачами в 16 матчах нынешнего сезона за ПСЖ .

Таким образом, у нас сформировался внушительный основной состав символической сборной тех, чьи контракты истекают летом 2022-го. Но это далеко не полный список знаменитостей. Поместим остальных на условную скамейку запасных. А там окажется одноклубник Мбаппе Анхель Ди Мария, чей контракт также заканчивается следующим летом. 30-летний форвард «Арсенала» Александр Ляказетт также может уйти бесплатно.