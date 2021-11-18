Агент Зобнина: «Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк»

Павел Андреев, агент хавбека «Спартака» Романа Зобнина, опроверг слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.
У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?
и тут Роман... доставет паспорт из широких штанин - он гражданин... ЛИМИТЧИК!!1
и тут Роман... доставет паспорт из широких штанин - он гражданин... ЛИМИТЧИК!!1
Интересно , кому это надо было???
Интересно , кому это надо было???
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Вот где собака порылась ....
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Вот где собака порылась ....
а следом к федуну явился соболев и попросил добавку от которой отказался зобнин.
а следом к федуну явился соболев и попросил добавку от которой отказался зобнин.
Только не убегай)
Только не убегай)