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Агент Зобнина: «Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк»

вчера, 14:22

Павел Андреев, агент хавбека «Спартака» Романа Зобнина, опроверг слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.

У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 10:32
Зато многие на сайте пели дифирамбы Зобнину).
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 08:32
Зобнин и Кудряшов им надо поднять зп без ни как
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 08:30
Логично, он же не святой.
tsk116
tsk116
сегодня в 07:30
сказочники
war4ar
war4ar
сегодня в 06:48
Вроде проскакивала инфа, что Зобнин хочет продлить контракт с понижением зп , по факту в сумме по годам контракта он ещё больше тогда получит. Спартаку пора новую команде собирать, а не переподписывать тех , на кого возлагает вечные надежды. Эх Роман , лучшее его время было на краю защиты при каррере, все таки в центре поля без креатина паса и техники нечего ловить, на одной физике далеко не уедешь
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:00, ред.
действительно глупость несусветная, пора повышать.
и тут Роман... доставет паспорт из широких штанин - он гражданин... ЛИМИТЧИК!!1
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:25
Он попросил увеличить в связи с инфляцией, просто перепутали...
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Интересно, за что Казаков устроил Зобнину такую подлянку?
ABir
ABir
вчера в 19:22
Больше всего о возможном понижении переживает присоска-агент
Инсаров
Инсаров
вчера в 18:28
Арутюняна (Галицкого), Хашига опус? Вот и армянское радио перед матчем "Краснодар" - "Спартак" заработало. Промес, Зобнин... Кто следующий?
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:22
Вбросы делают, для привлечения внимания сайту. Пусть друг друга покидают 62ецом..За то посещаемость...
112910415
112910415
вчера в 17:45
слишком красиво, чтоб быть правдой !
4RT
4RT
вчера в 17:37
Зарплату как и градусы нужно только повышать 😁
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:32
Весь день Роме пели дифирамбы. Какое благородство , какая порядочность, какая самокритичность!!!! А по факту - это фейк.
Интересно , кому это надо было???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:29
+!!!
ballak144
ballak144 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 16:51
он на ютубе норм заработает
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:23
- Новый год вроде не скоро... Что-то Дедушка Мороз слишком рано начал исполнять наши желания... Не к добру это...
за
за ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:22
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:21
    Откуда такие зарплаты у футболистов ?
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:20
    Только у Дзюбы не снижайте зарплату , а то он уедет в Европу )
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:17
    Оклад Зобнина в «Спартаке» могут сократить по новому контракту. Клуб хочет оптимизировать затраты на зарплаты
    ----------
    Вот где собака порылась ....
    particular
    particular
    вчера в 16:07
    Как бы там не было, но для агента подобное, действительно сродни прединфарктному состоянию. Он в ступоре - как так-то, - понижать там, где надо рубить. Сегодня и сейчас...
    протон
    протон
    вчера в 16:05
    Получается очень глупый клик-байт от Казакова?)


    а следом к федуну явился соболев и попросил добавку от которой отказался зобнин.
    протон
    протон
    вчера в 16:05
    агенту не выгодно)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:04
    Конечно фейк,в России нет таких футболистов, есть один тренер Слуцкий,каторый пошёл на понижение ради сборной, остольные все хапуги! 😜
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 15:49
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 15:33
      Ну надо же...
      makkie
      makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 15:30
      А теперь давай пруфы в студию, вместе посмотрим.
      Только не убегай)
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 15:29
      Кто бы сомневался. Наши футболисты не способны на такой поступок.
      Bensurr
      Bensurr
      вчера в 15:27
      10 тысяч в месяц нормально для всех футболистов сборной России.
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