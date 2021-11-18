Агент Зобнина: «Роман попросил об уменьшении зарплаты? Это фейк»

Павел Андреев, агент хавбека «Спартака» , опроверг слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.

У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?