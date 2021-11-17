Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» минимум до 2025 года

«Бавария» намерена продлить контракт с голкипером команды Мануэлем Нойером.
Нынешнее соглашение с 35-летним немцем истекает летом 2023 года, стороны уже ведут переговоры о новой сделке.
Sport1 сообщает, что Мануэля все устраивает в мюнхенском клубе, он хотел бы пролонгировать соглашение минимум до 2025 года. Сделка может быть заключена до конца этого года.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
Он присоединился к клубу еще в 2011 году и вскоре зарекомендовал себя так - лучший вратарь клуба, а затем и лучший на своем месте в мире. За последнее десятилетие он выиграл множество наград, в том числе девять титулов Бундеслиги и две Лиги чемпионов.
Он также был победителем чемпионата мира в составе Германии в 2014 году и остается впереди Марка-Андре тер Штегена в битве за вратарскую майку сборной Германии.
По данным, Нойер чувствует себя в хорошей форме и в ближайшее время собирается тратить время на свою карьеру на высшем уровне. Бавария тоже довольна его выступлениями в этом сезоне и готова продлить его контракт.
Он присоединился к клубу еще в 2011 году и вскоре зарекомендовал себя так - лучший вратарь клуба, а затем и лучший на своем месте в мире. За последнее десятилетие он выиграл множество наград, в том числе девять титулов Бундеслиги и две Лиги чемпионов.
Он также был победителем чемпионата мира в составе Германии в 2014 году и остается впереди Марка-Андре тер Штегена в битве за вратарскую майку сборной Германии.
По данным, Нойер чувствует себя в хорошей форме и в ближайшее время собирается тратить время на свою карьеру на высшем уровне. Бавария тоже довольна его выступлениями в этом сезоне и готова продлить его контракт.