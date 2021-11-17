Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» минимум до 2025 года

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вчера, 11:50

«Бавария» намерена продлить контракт с голкипером команды .

Нынешнее соглашение с 35-летним немцем истекает летом 2023 года, стороны уже ведут переговоры о новой сделке.

Sport1 сообщает, что Мануэля все устраивает в мюнхенском клубе, он хотел бы пролонгировать соглашение минимум до 2025 года. Сделка может быть заключена до конца этого года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.