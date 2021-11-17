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Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» минимум до 2025 года

вчера, 11:50

«Бавария» намерена продлить контракт с голкипером команды Мануэлем Нойером.

Нынешнее соглашение с 35-летним немцем истекает летом 2023 года, стороны уже ведут переговоры о новой сделке.

Sport1 сообщает, что Мануэля все устраивает в мюнхенском клубе, он хотел бы пролонгировать соглашение минимум до 2025 года. Сделка может быть заключена до конца этого года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:38
«Бавария» начала переговоры с Мануэлем Нойером о продлении его контракта в Баварии. Текущий контракт Нойера истекает в 2023 году, и он остается бесспорным номером один на «Альянц Арене», несмотря на то, что ему 35 лет.

Он присоединился к клубу еще в 2011 году и вскоре зарекомендовал себя так - лучший вратарь клуба, а затем и лучший на своем месте в мире. За последнее десятилетие он выиграл множество наград, в том числе девять титулов Бундеслиги и две Лиги чемпионов.

Он также был победителем чемпионата мира в составе Германии в 2014 году и остается впереди Марка-Андре тер Штегена в битве за вратарскую майку сборной Германии.

По данным, Нойер чувствует себя в хорошей форме и в ближайшее время собирается тратить время на свою карьеру на высшем уровне. Бавария тоже довольна его выступлениями в этом сезоне и готова продлить его контракт.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:08
Сразу до выхода на пенсию.
y9w39rtueggq
y9w39rtueggq
вчера в 15:01
Продлят. Пригодится еще команде.
b5cgysz549a7
b5cgysz549a7
вчера в 15:00
Нужно продлевать.
Gahi
Gahi
вчера в 12:27
Трудно представить Нойера без Баварии, а 10 лет так быстро пролетели, но он также остаётся основным в команде. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:57
Конечно договорятся, ветеран клуба
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