«Барселона» продлит контракты с Араухо и Гави

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вчера, 22:23

Каталонская «Барселона» продлит трудовое соглашение с защитником и полузащитником Гави. Переговоры по двум игрокам уже начались.

Араухо имеет контракт с «Барселоной» до 2023 года. В его контракте есть пункт о выкупе за 25 млн евро. Клуб хочет поднять эту сумму до 100 млн евро.

У Гави контракт тоже до 2023 года. Ему будет предложено соглашение минимум на 4 сезона, а сумма выкупа увеличится с 50 до 500 млн евро. Это должно отпугнуть потенциальных покупателей.

Недавно Гави покорилось интересное достижение.