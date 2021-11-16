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«Барселона» продлит контракты с Араухо и Гави

вчера, 22:23

Каталонская «Барселона» продлит трудовое соглашение с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави. Переговоры по двум игрокам уже начались.

Араухо имеет контракт с «Барселоной» до 2023 года. В его контракте есть пункт о выкупе за 25 млн евро. Клуб хочет поднять эту сумму до 100 млн евро.

У Гави контракт тоже до 2023 года. Ему будет предложено соглашение минимум на 4 сезона, а сумма выкупа увеличится с 50 до 500 млн евро. Это должно отпугнуть потенциальных покупателей.

Недавно Гави покорилось интересное достижение.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:45
Правильное решение.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:20
И Агуэро нужно бы продлить.Очень полезный парень,гол забил в Класико.А как харизматично он будет сидеть на скамейке.....
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:48
Ну Гави это точно светлое будущее Барселоны, юнец показывает уже сейчас толковую игру. А вот насчет Араухо я если четно ничего сказать немогу
Cat01
Cat01
вчера в 22:25
Верное решение
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