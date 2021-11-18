Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

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вчера, 12:18

Форвард «Милана» договорился о продлении контракта.

Срок действия нынешнего договора шведа истекает в конце этого сезона. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 6 матчей в Серии А, 3 гола и 1 голевая передача.