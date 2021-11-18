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Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

вчера, 12:18

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта.

Срок действия нынешнего договора шведа истекает в конце этого сезона. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 6 матчей в Серии А, 3 гола и 1 голевая передача.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:02
Я знал что его не отпустят!
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 14:56
У нас Жиркова называю по ИО! Величаво « Юрий Валентинович!» , а тут Златану 40!!! И он живчик😅
Его надо тоже по ИО называть, только как это у Шведов😂
Златан Шефикович😂
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:01
Ибрагимович похоже вечный.
протон
протон
вчера в 12:57
Он один остался с первого сони?
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Ну Ибра игру не испортит, а авторитет нужен на поле...
112910415
112910415
вчера в 12:48
нет причин для расставания
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:33
Ибра ещё покажет себя.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:33, ред.
Хорошее взаимное решение руководства клуба и Златана, ведь несмотря на возраст, 40 лет, З.Ибрагимович в хорошей физической и игровой форме, которую и подтверждает своей игрой в каждом матче...
Большая заслуга Ибрагимовича в том, что "Милан" сейчас занимает 1-2 второе место в Серии А! И в его отсутствие - это уже совсем "другой" "Милан"...
При таком КПД в играх за "Милан" логичное и здравое решение руководства "Милана"... И вполне возможно, что по окончанию продлённого контракта до 2023 года, этот контракт ещё будет продлён...

Удачи З.Ибрагимовичу в его футбольной карьере игрока и футбольного долголетия!
ОПС
ОПС
вчера в 12:32
Пусть играет, пока здоровье позволяет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:31
Да Ибра просто вечный, пусть ещё порадует
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
еще поиграем!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:25
Согласно сообщению, «Милан» и Златан Ибрагимович встретятся в новом году, чтобы обсудить возможное продление его контракта.

От клуба поступают положительные признаки того, что Ибрагимович останется после 2022 года, потому что между всеми сторонами существует полная гармония, а выступления игрока остаются решающими даже в 40 лет.

Через несколько месяцев швед сядет с Миланом, чтобы обсудить продление контракта до 2023 года, и вполне вероятно, что переговоры состоятся после закрытия зимнего трансферного рынка и рассмотрения других более неотложных продлений контрактов.

Во многом это связано с тем, что в переговорах с Ибрагимовичем нет очевидных препятствий экономического или технического характера, а просто состояние Златана. Если он продолжит помогать команде и его тело выдержит, проблем не будет, и продление еще на год с «россонери» будет лишь формальностью.

Конечно, Ибра - важная фигура в раздевалке «Милана», и на поле он показал, что все еще может что-то изменить, поэтому клуб также счастлив продолжать с ним.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:25
Хорошая новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:24
Ибра ещё попылит...
Cat01
Cat01
вчера в 12:22
Значит год ещё увидим его игру
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:21
Не стареет ветеран.
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