Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта.
Срок действия нынешнего договора шведа истекает в конце этого сезона. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 6 матчей в Серии А, 3 гола и 1 голевая передача.
От клуба поступают положительные признаки того, что Ибрагимович останется после 2022 года, потому что между всеми сторонами существует полная гармония, а выступления игрока остаются решающими даже в 40 лет.
Через несколько месяцев швед сядет с Миланом, чтобы обсудить продление контракта до 2023 года, и вполне вероятно, что переговоры состоятся после закрытия зимнего трансферного рынка и рассмотрения других более неотложных продлений контрактов.
Во многом это связано с тем, что в переговорах с Ибрагимовичем нет очевидных препятствий экономического или технического характера, а просто состояние Златана. Если он продолжит помогать команде и его тело выдержит, проблем не будет, и продление еще на год с «россонери» будет лишь формальностью.
Конечно, Ибра - важная фигура в раздевалке «Милана», и на поле он показал, что все еще может что-то изменить, поэтому клуб также счастлив продолжать с ним.
От клуба поступают положительные признаки того, что Ибрагимович останется после 2022 года, потому что между всеми сторонами существует полная гармония, а выступления игрока остаются решающими даже в 40 лет.
Через несколько месяцев швед сядет с Миланом, чтобы обсудить продление контракта до 2023 года, и вполне вероятно, что переговоры состоятся после закрытия зимнего трансферного рынка и рассмотрения других более неотложных продлений контрактов.
Во многом это связано с тем, что в переговорах с Ибрагимовичем нет очевидных препятствий экономического или технического характера, а просто состояние Златана. Если он продолжит помогать команде и его тело выдержит, проблем не будет, и продление еще на год с «россонери» будет лишь формальностью.
Конечно, Ибра - важная фигура в раздевалке «Милана», и на поле он показал, что все еще может что-то изменить, поэтому клуб также счастлив продолжать с ним.
Большая заслуга Ибрагимовича в том, что "Милан" сейчас занимает 1-2 второе место в Серии А! И в его отсутствие - это уже совсем "другой" "Милан"...
При таком КПД в играх за "Милан" логичное и здравое решение руководства "Милана"... И вполне возможно, что по окончанию продлённого контракта до 2023 года, этот контракт ещё будет продлён...
Удачи З.Ибрагимовичу в его футбольной карьере игрока и футбольного долголетия!
Большая заслуга Ибрагимовича в том, что "Милан" сейчас занимает 1-2 второе место в Серии А! И в его отсутствие - это уже совсем "другой" "Милан"...
При таком КПД в играх за "Милан" логичное и здравое решение руководства "Милана"... И вполне возможно, что по окончанию продлённого контракта до 2023 года, этот контракт ещё будет продлён...
Удачи З.Ибрагимовичу в его футбольной карьере игрока и футбольного долголетия!