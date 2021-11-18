Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил о назначении Джованни ван Бронкхорста на пост главного тренера.
Джованни выступал за клуб из Глазго как игрок с 1998 по 2001 год. В качестве наставника он работал в «Гуанчжоу Сити» и «Фейеноорде».
О сроках контракта ван Бронкхорста не сообщается. 46-летний специалист сменил в «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который недавно возглавил «Астон Виллу».
«Рейнджерс» на данный момент лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на 4 очка после 13 туров.
Его форма и регулярное участие в прекрасной голландской команде (сборная Нидерландов) всегда привлекали значительное внимание, и он присоединился к «Арсеналу» летом 2001 года, проведя два года в Хайбери под руководством Арсена Венгера, где выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии во время успешной игры. Это было время в Северном Лондоне перед переездом в Испанию, чтобы присоединиться к Барселоне в 2003 году.
Он был ключевой частью команды «Барселоны», которая в дальнейшем добилась невероятных успехов, первоначально под руководством своего соотечественника Фрэнка Райкарда, и благодаря периодам ван Бронкхорста на «Камп Ноу» он собирал медали победителей в Лиге чемпионов в 2006 году и дважды в Ла Лиге - в 2005 г., а затем в 2006 г.
Однако ему было слишком сложно отказаться от соблазна вернуться в Роттердам и Фейеноорд, и он вернулся туда, чтобы завершить свою клубную карьеру за три сезона с 2007 по 2010 год.
Финальный матч в его карьере состоялся с участием национальной сборной, и этот матч стал самым крупным в финале Чемпионата мира 2010 года. Забил незабываемый гол в полуфинале, чтобы помочь голландцам обыграть Уругвай, ван Бронкхорст стал капитаном своей команды.
После выхода на пенсию он начал свою тренерскую карьеру в «Фейеноорде», сначала под руководством Рональда Кумана, а затем Фреда Руттена, прежде чем получить шанс стать менеджером клуба «Роттердам» в сезоне 2015–16 годов.
Он выиграл Кубок Голландии в своем первом полном сезоне, а затем выиграл первый чемпионский титул Фейеноорда за 18 лет в 2017 году вместе с Йоханом Кройффом Шилдом и добавил еще один Кубок Голландии и Йохан Кройфф Шилд в 2018 году, прежде чем покинуть его в конце 2018 года.
Председатель «Рейнджерс» Дуглас Парк прокомментировал: «Я рад приветствовать Джованни в качестве нашего менеджера, чтобы начать новую эру и развить то, что уже было достигнуто в клубе».
«Команда занимает хорошую позицию, и как совет директоров мы будем поддерживать Джованни и Росса Уилсона, чтобы и дальше добиваться успеха».
Его форма и регулярное участие в прекрасной голландской команде (сборная Нидерландов) всегда привлекали значительное внимание, и он присоединился к «Арсеналу» летом 2001 года, проведя два года в Хайбери под руководством Арсена Венгера, где выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии во время успешной игры. Это было время в Северном Лондоне перед переездом в Испанию, чтобы присоединиться к Барселоне в 2003 году.
Он был ключевой частью команды «Барселоны», которая в дальнейшем добилась невероятных успехов, первоначально под руководством своего соотечественника Фрэнка Райкарда, и благодаря периодам ван Бронкхорста на «Камп Ноу» он собирал медали победителей в Лиге чемпионов в 2006 году и дважды в Ла Лиге - в 2005 г., а затем в 2006 г.
Однако ему было слишком сложно отказаться от соблазна вернуться в Роттердам и Фейеноорд, и он вернулся туда, чтобы завершить свою клубную карьеру за три сезона с 2007 по 2010 год.
Финальный матч в его карьере состоялся с участием национальной сборной, и этот матч стал самым крупным в финале Чемпионата мира 2010 года. Забил незабываемый гол в полуфинале, чтобы помочь голландцам обыграть Уругвай, ван Бронкхорст стал капитаном своей команды.
После выхода на пенсию он начал свою тренерскую карьеру в «Фейеноорде», сначала под руководством Рональда Кумана, а затем Фреда Руттена, прежде чем получить шанс стать менеджером клуба «Роттердам» в сезоне 2015–16 годов.
Он выиграл Кубок Голландии в своем первом полном сезоне, а затем выиграл первый чемпионский титул Фейеноорда за 18 лет в 2017 году вместе с Йоханом Кройффом Шилдом и добавил еще один Кубок Голландии и Йохан Кройфф Шилд в 2018 году, прежде чем покинуть его в конце 2018 года.
Председатель «Рейнджерс» Дуглас Парк прокомментировал: «Я рад приветствовать Джованни в качестве нашего менеджера, чтобы начать новую эру и развить то, что уже было достигнуто в клубе».
«Команда занимает хорошую позицию, и как совет директоров мы будем поддерживать Джованни и Росса Уилсона, чтобы и дальше добиваться успеха».