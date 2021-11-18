Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»

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вчера, 20:20

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера.

Джованни выступал за клуб из Глазго как игрок с 1998 по 2001 год. В качестве наставника он работал в «Гуанчжоу Сити» и «Фейеноорде».

О сроках контракта ван Бронкхорста не сообщается. 46-летний специалист сменил в «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который недавно возглавил «Астон Виллу».

«Рейнджерс» на данный момент лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на 4 очка после 13 туров.