ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияШотландия. Премьер-лига 2021/2022

Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»

вчера, 20:20

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил о назначении Джованни ван Бронкхорста на пост главного тренера.

Джованни выступал за клуб из Глазго как игрок с 1998 по 2001 год. В качестве наставника он работал в «Гуанчжоу Сити» и «Фейеноорде».

О сроках контракта ван Бронкхорста не сообщается. 46-летний специалист сменил в «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который недавно возглавил «Астон Виллу».

«Рейнджерс» на данный момент лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на 4 очка после 13 туров.

Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»

Все новости
«„Химки“ — это „Спартак“ в миниатюре». Колосков — о возвращении Черевченко
Сегодня, 18:32 Комментарии6
Официально«Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера
Сегодня, 17:29 Комментарии19
Олич перешел в атаку, Гинер и Бабаев в осаде. ЦСКА годно косплеит «Спартак»
Сегодня, 12:24Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии17
Гришин: «Спасибо „Динамо“, что приняли обратно в семью»
Вчера, 22:31 Комментарии13
Капитан «Ротора» Обухов прокомментировал отставку Хохлова
Вчера, 21:49 Комментарии10
ОфициальноГацкан стал тренером академии «Ростова»
Вчера, 16:41 Комментарии5
Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:48
Удачи ему.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Классный был игрок. Посмотрим на него в Рейнджерс как тренера. Удачи.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:36
Его игровое время в Глазго было наполнено успехом и пятью трофеями «Рейнджерс». Он выиграл два чемпионских титула, два Кубка Шотландии и Кубок Лиги, при этом сыграл 118 матчей и забил 22 гола.

Его форма и регулярное участие в прекрасной голландской команде (сборная Нидерландов) всегда привлекали значительное внимание, и он присоединился к «Арсеналу» летом 2001 года, проведя два года в Хайбери под руководством Арсена Венгера, где выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии во время успешной игры. Это было время в Северном Лондоне перед переездом в Испанию, чтобы присоединиться к Барселоне в 2003 году.

Он был ключевой частью команды «Барселоны», которая в дальнейшем добилась невероятных успехов, первоначально под руководством своего соотечественника Фрэнка Райкарда, и благодаря периодам ван Бронкхорста на «Камп Ноу» он собирал медали победителей в Лиге чемпионов в 2006 году и дважды в Ла Лиге - в 2005 г., а затем в 2006 г.

Однако ему было слишком сложно отказаться от соблазна вернуться в Роттердам и Фейеноорд, и он вернулся туда, чтобы завершить свою клубную карьеру за три сезона с 2007 по 2010 год.

Финальный матч в его карьере состоялся с участием национальной сборной, и этот матч стал самым крупным в финале Чемпионата мира 2010 года. Забил незабываемый гол в полуфинале, чтобы помочь голландцам обыграть Уругвай, ван Бронкхорст стал капитаном своей команды.

После выхода на пенсию он начал свою тренерскую карьеру в «Фейеноорде», сначала под руководством Рональда Кумана, а затем Фреда Руттена, прежде чем получить шанс стать менеджером клуба «Роттердам» в сезоне 2015–16 годов.

Он выиграл Кубок Голландии в своем первом полном сезоне, а затем выиграл первый чемпионский титул Фейеноорда за 18 лет в 2017 году вместе с Йоханом Кройффом Шилдом и добавил еще один Кубок Голландии и Йохан Кройфф Шилд в 2018 году, прежде чем покинуть его в конце 2018 года.

Председатель «Рейнджерс» Дуглас Парк прокомментировал: «Я рад приветствовать Джованни в качестве нашего менеджера, чтобы начать новую эру и развить то, что уже было достигнуто в клубе».

«Команда занимает хорошую позицию, и как совет директоров мы будем поддерживать Джованни и Росса Уилсона, чтобы и дальше добиваться успеха».
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:32
Удачи голландцу!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100