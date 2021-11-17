Планес покинул должность технического секретаря «Барселоны»

1637139567

вчера, 11:59

«Барселона» на официальном сайте объявила об уходе Рамона Планеса с поста технического секретаря.

Контракт, который истекал 30 июня 2022 года, расторгнут по просьбе самого Планеса.

СМИ сообщали, что Планес решил уйти в связи с назначением Хави новым главным тренером «блауграны».

Должность технического секретаря могут занять Карлес Пуйоль или Йорди Кройфф.