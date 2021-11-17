Планес покинул должность технического секретаря «Барселоны»

«Барселона» на официальном сайте объявила об уходе Рамона Планеса с поста технического секретаря.
Контракт, который истекал 30 июня 2022 года, расторгнут по просьбе самого Планеса.
СМИ сообщали, что Планес решил уйти в связи с назначением Хави новым главным тренером «блауграны».
Должность технического секретаря могут занять Карлес Пуйоль или Йорди Кройфф.
Он работал техническим секретарем с 2018 года, сначала в качестве помощника Эрика Абидаля. Его повысили в должности после того как уволили Абидаля.
Он работал с Хетафе, прежде чем Жозеп Бартомеу нанял его, чтобы компенсировать отсутствие опыта у Абидаля. С избранием Жоана Лапорты и плохой работой клуба за последние несколько лет, время Планеса в клубе казалось было сочтено. Тем не менее, у него был контракт до следующего года. Похоже, что клуб заключил соглашение о расторжении контракта, которое устраивало обе стороны.
«Барселона» написала: «Клуб желает публично выразить свою благодарность Рамону Планесу за его приверженность, профессионализм и вклад на протяжении последних двух лет и желает ему удачи и всяческих успехов в будущем».
Он работал техническим секретарем с 2018 года, сначала в качестве помощника Эрика Абидаля. Его повысили в должности после того как уволили Абидаля.
Он работал с Хетафе, прежде чем Жозеп Бартомеу нанял его, чтобы компенсировать отсутствие опыта у Абидаля. С избранием Жоана Лапорты и плохой работой клуба за последние несколько лет, время Планеса в клубе казалось было сочтено. Тем не менее, у него был контракт до следующего года. Похоже, что клуб заключил соглашение о расторжении контракта, которое устраивало обе стороны.
«Барселона» написала: «Клуб желает публично выразить свою благодарность Рамону Планесу за его приверженность, профессионализм и вклад на протяжении последних двух лет и желает ему удачи и всяческих успехов в будущем».