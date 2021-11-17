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Планес покинул должность технического секретаря «Барселоны»

вчера, 11:59

«Барселона» на официальном сайте объявила об уходе Рамона Планеса с поста технического секретаря.

Контракт, который истекал 30 июня 2022 года, расторгнут по просьбе самого Планеса.

СМИ сообщали, что Планес решил уйти в связи с назначением Хави новым главным тренером «блауграны».

Должность технического секретаря могут занять Карлес Пуйоль или Йорди Кройфф.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:50
«Барселона» официально объявила, что один из самых важных и заметных сотрудников клуба, Рамон Планес, ушел по обоюдному согласию.

Он работал техническим секретарем с 2018 года, сначала в качестве помощника Эрика Абидаля. Его повысили в должности после того как уволили Абидаля.

Он работал с Хетафе, прежде чем Жозеп Бартомеу нанял его, чтобы компенсировать отсутствие опыта у Абидаля. С избранием Жоана Лапорты и плохой работой клуба за последние несколько лет, время Планеса в клубе казалось было сочтено. Тем не менее, у него был контракт до следующего года. Похоже, что клуб заключил соглашение о расторжении контракта, которое устраивало обе стороны.

«Барселона» написала: «Клуб желает публично выразить свою благодарность Рамону Планесу за его приверженность, профессионализм и вклад на протяжении последних двух лет и желает ему удачи и всяческих успехов в будущем».
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:48
Новая метла метёт по полной программе!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:46
Хлебное место досталось другому.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:32
Наверное из личной неприязни!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:03, ред.
Ожидаем Карлеса Пуйоль!
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