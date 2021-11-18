Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.
Исполняющим обязанности рулевого команды на ближайших матчах будет Алексей Жданов.
Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.
Исполняющим обязанности рулевого команды на ближайших матчах будет Алексей Жданов.
И за тем, как диаметрально расходятся результаты их команд..
Так, Нефтехимик, никогда ранее всерьёз не претендовавший на выход в РПЛ,
теперь- с Автогенычем- реально на это претендует и удачи ему в этом деле.
А вот Дима Хохлов снова провалился, на этот раз превратив задачу вернуть Ротор в РПЛ в задачу спасти его от вылета во втордив. .
Со взрослыми командами у Хохлова явно не получается..
Кубань, Динамо, теперь вот Ротор, и везде у него одно и тоже- трусливый, тягомотный, незрелищный футбол, не дающий и результата.
Может, человеку стоит подумать о завязывании с тренерской профессией?
И за тем, как диаметрально расходятся результаты их команд..
Так, Нефтехимик, никогда ранее всерьёз не претендовавший на выход в РПЛ,
теперь- с Автогенычем- реально на это претендует и удачи ему в этом деле.
А вот Дима Хохлов снова провалился, на этот раз превратив задачу вернуть Ротор в РПЛ в задачу спасти его от вылета во втордив. .
Со взрослыми командами у Хохлова явно не получается..
Кубань, Динамо, теперь вот Ротор, и везде у него одно и тоже- трусливый, тягомотный, незрелищный футбол, не дающий и результата.
Может, человеку стоит подумать о завязывании с тренерской профессией?
Отдыхай, Легенда! Завтра на работу не надо!
Отдыхай, Легенда! Завтра на работу не надо!