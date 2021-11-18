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Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора»

вчера, 15:45

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

Контракт был разорван по взаимному согласию сторон.

Исполняющим обязанности рулевого команды на ближайших матчах будет Алексей Жданов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:55
Тот случай, когда школьный физрук не хуже стренирует команду этого недоразумения. Ну как можно в здравом уме пригласить главным тренером хохлова?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:43, ред.
Итак непримиримый боец с Фейсбуком и огромный любитель ничьих покидает Волгоградский "Ротор". Последней каплей стало вчерашнее поражение от Липецкого "Металлурга" на своем поле при невзрачной игре в атаке. Команда некогда погостившая в Премьер Лиге сегодня имеет огромные проблемы даже при встрече с середняком ФНЛ на своем поле. Доктрина Хохлова, что в футболе победы не важны не совсем заходит руководству "Ротора", поэтому с Дмитрием решено было расстаться.
Отдыхай, Легенда! Завтра на работу не надо!
баск
баск
вчера в 16:31
Довольно любопытно наблюдать в этом сезоне за бывшими (в недавнем прошлом) тренерами Динамо, работающими сейчас в ФНЛ.
И за тем, как диаметрально расходятся результаты их команд..

Так, Нефтехимик, никогда ранее всерьёз не претендовавший на выход в РПЛ,
теперь- с Автогенычем- реально на это претендует и удачи ему в этом деле.

А вот Дима Хохлов снова провалился, на этот раз превратив задачу вернуть Ротор в РПЛ в задачу спасти его от вылета во втордив. .
Со взрослыми командами у Хохлова явно не получается..
Кубань, Динамо, теперь вот Ротор, и везде у него одно и тоже- трусливый, тягомотный, незрелищный футбол, не дающий и результата.

Может, человеку стоит подумать о завязывании с тренерской профессией?
протон
протон
вчера в 16:15
Долго чё-то "руководство клуба" определялось!
Это надо было делать не после 23 тура, а, максимум, после 3-го! А теперь, чё? Задача сама себя поменяла с "возвращения в РПЛ за один сезон" на "не вылететь бы в ФНЛ-2"!
Болельщикам Ротора желаем огромного терпения и большущего везения в выборе нового главного тренера этим "руководством клуба"! )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Ну наконец-то Ротор может теперь заиграет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:10
Удачи в следующем провале? Команда по составу очень приличная, отличный стадион. По прошлому сезону играли прилично в РПЛ. И так опустить команду мог только Хохлов, почти как Руй Спартак.
ДСА
ДСА
вчера в 16:04
Ещё чуть-чуть и Ротор будет в зоне вылета. Дотренировал.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:58
Динамо Ротор кто следующий.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:47
Удачи ему!
drug01
drug01
вчера в 15:45
Жаль очень жаль
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