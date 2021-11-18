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«Просто дайте Рюдигеру деньги». Пети — о контракте игрока с «Челси»

вчера, 17:09

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети призвал лондонский клуб договориться о новом контракте с защитником Антонио Рюдигером.

Если он уйдет, будет очень жаль «Челси». Если я правильно помню, до того как пришел Томас Тухель, он сидел на скамейке запасных и не играл. Теперь он выглядит как один из лучших защитников в мире.

Он может уйти бесплатно, и «Челси» придется потратить минимум 30 миллионов фунтов, чтобы найти нового защитника его уровня, и никогда не будет гарантии, что покупка сработает. Просто дайте ему деньги.

Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:10
"...и челси придётся потратить минимум 30 миллионов фунтов..."

Просто скауты синих слепы и не видят готового топаря ильюху кутепова. Он стоит чуть меньше мешка картошки, а страху наводит на миллиард.
Сантус
Сантус
вчера в 18:53
Не так уж и безупречен Рюдигер...я как давний болельщик Челси часто не в восторге от его игры в прошлых сезонах.Сейчас вроде наладилось,возможно вопрос тренера...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:03
Тут надо экономику посчитать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:49
Просто дайте.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:16, ред.
Селюк с Гогуа встрепенулись и побрели к английскому посольству за визой...
С Рюдигером контракт нужно продлевать.
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