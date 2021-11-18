«Просто дайте Рюдигеру деньги». Пети — о контракте игрока с «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» призвал лондонский клуб договориться о новом контракте с защитником .

Если он уйдет, будет очень жаль «Челси». Если я правильно помню, до того как пришел Томас Тухель, он сидел на скамейке запасных и не играл. Теперь он выглядит как один из лучших защитников в мире.

Он может уйти бесплатно, и «Челси» придется потратить минимум 30 миллионов фунтов, чтобы найти нового защитника его уровня, и никогда не будет гарантии, что покупка сработает. Просто дайте ему деньги.