Оклад Зобнина в «Спартаке» могут сократить по новому контракту

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.
Мы не комментируем детали контрактов с футболистами.
Также утверждается, что «Спартак» планирует оптимизировать расходы на зарплаты футболистов. Таким образом, зарплата Зобнина может сократиться, если он продлит свой договор.
А пока эти разговоры про самостоятельное снижение зарплаты похожи на секс по телефону с Федуном.
Зобнин: "Я медленно снижаю свою зарплату.."
Федун:
А пока эти разговоры про самостоятельное снижение зарплаты похожи на секс по телефону с Федуном.
Зобнин: "Я медленно снижаю свою зарплату.."
Федун: