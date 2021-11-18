Оклад Зобнина в «Спартаке» могут сократить по новому контракту

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вчера, 14:47

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.

Мы не комментируем детали контрактов с футболистами.

Также утверждается, что «Спартак» планирует оптимизировать расходы на зарплаты футболистов. Таким образом, зарплата Зобнина может сократиться, если он продлит свой договор.