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Оклад Зобнина в «Спартаке» могут сократить по новому контракту

вчера, 14:47

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что футболист попросил клуб понизить ему зарплату.

Мы не комментируем детали контрактов с футболистами.

Также утверждается, что «Спартак» планирует оптимизировать расходы на зарплаты футболистов. Таким образом, зарплата Зобнина может сократиться, если он продлит свой договор.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:10
это жизнь, так бывает
4RT
4RT
вчера в 17:46
Что? Ещё сокращать? 😁😁😁
протон
протон
вчера в 16:08
Все понятно, сам попросил, ага. Как в том анекдоте:
— Скажите, а правда, что Кац выиграл в лотерею миллион?
— Правда. Но не Кац, а Рабинович. Не в лотерею, а в карты. Не миллион, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:33
...и в итоге получился обычный спартаковский спектакль им.Федуна. И так будет при нём всегда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:24, ред.
Как написал Василий Уткин - зачем снижать расходы нефтяной компании с аномально огромными доходами у руководителей? Если Зобнин считает что получает необоснованно много денег (в принципе так и есть), то большую сумму он может пустить на благотворительность или на помощь тем, кто реально в этой самой помощи нуждается, либо на любое другое благое дело, иначе эти деньги останутся не у того кого надо и будут пущены не на то что надо.
А пока эти разговоры про самостоятельное снижение зарплаты похожи на секс по телефону с Федуном.
Зобнин: "Я медленно снижаю свою зарплату.."
Федун:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:18
Получается ,Зобнин сделал шаг на опережение. Узнал от Заремы (!) про оптимизацию и теперь типа прогнулся. Мол, я и сам хотел зряплату поменьше, а то тратить не успеваю ;)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:07
Вот это правдоподобная инфа.
ДСА
ДСА
вчера в 15:04
Так все изначально и должны были подумать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:57
Оптимизация это прожиточный минимум.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49, ред.
Оптимизация это нормально и правильный ход со стороны клуба. Пора бы уже начать такую практику и во всех клубах.
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