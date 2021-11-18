«Милан» ведёт переговоры с Райолой по контракту Романьоли

1637249622

вчера, 18:33

«Милан» намерен продлить контракт с защитником .

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что «россонери» предложили 26-летнему игроку соглашение с зарплатой 3,5-4 млн евро в год плюс бонусы.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане и ведет переговоры с клубом.

Срок действующего контракта Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».