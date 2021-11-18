«Милан» ведёт переговоры с Райолой по контракту Романьоли

«Милан» намерен продлить контракт с защитником Алессио Романьоли.
Журналист Альфредо Педулла сообщает, что «россонери» предложили 26-летнему игроку соглашение с зарплатой 3,5-4 млн евро в год плюс бонусы.
Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане и ведет переговоры с клубом.
Срок действующего контракта Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».
Капитан «Милана» больше не является одним из главных игроков клуба, но все же провел шесть стартов в Серии А в этом сезоне и является ценным членом команды. Он находится на последнем году своего контракта с «Миланом», и клуб хочет сохранить его, а Стефано Пиоли ценит его как лидера в раздевалке.
Было высказано предположение, что «Тоттенхэм» заинтересован в том, чтобы подписать его бесплатно следующим летом, поскольку Антонио Конте надеется укрепить свою команду. Но, Романьоли хочет продолжить работу в «Милане», и в ближайшие дни между Райолой и клубом запланирована встреча.
У защитника контракт на 5 миллионов евро за сезон в «Милане», но, учитывая его травмы, клуб хочет снизить его зарплату. Романьоли знает, что ему придется снизить зарплату, чтобы остаться в «Милане», но он хочет прислушаться к их предложению.
Игрок хочет остаться на «Сан-Сиро», но Райола рассматривает возможность его перевода в «Ювентус». Если переговоры с «Миланом» не принесут результатов, суперагент может попытаться подтолкнуть Романьоли к рассмотрению вопроса о переходе в Турин.
Капитан «Милана» больше не является одним из главных игроков клуба, но все же провел шесть стартов в Серии А в этом сезоне и является ценным членом команды. Он находится на последнем году своего контракта с «Миланом», и клуб хочет сохранить его, а Стефано Пиоли ценит его как лидера в раздевалке.
Было высказано предположение, что «Тоттенхэм» заинтересован в том, чтобы подписать его бесплатно следующим летом, поскольку Антонио Конте надеется укрепить свою команду. Но, Романьоли хочет продолжить работу в «Милане», и в ближайшие дни между Райолой и клубом запланирована встреча.
У защитника контракт на 5 миллионов евро за сезон в «Милане», но, учитывая его травмы, клуб хочет снизить его зарплату. Романьоли знает, что ему придется снизить зарплату, чтобы остаться в «Милане», но он хочет прислушаться к их предложению.
Игрок хочет остаться на «Сан-Сиро», но Райола рассматривает возможность его перевода в «Ювентус». Если переговоры с «Миланом» не принесут результатов, суперагент может попытаться подтолкнуть Романьоли к рассмотрению вопроса о переходе в Турин.