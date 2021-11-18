ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» ведёт переговоры с Райолой по контракту Романьоли

вчера, 18:33

«Милан» намерен продлить контракт с защитником Алессио Романьоли.

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что «россонери» предложили 26-летнему игроку соглашение с зарплатой 3,5-4 млн евро в год плюс бонусы.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане и ведет переговоры с клубом.

Срок действующего контракта Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что за ситуацией Алессио в стане миланцев следит принципиальный соперник «россонери».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» и Лингард не смогли договориться о новом контракте
Сегодня, 18:40 Комментарии2
Слухи«Бавария» предлагает Зюле 10 млн евро за сезон по новому контракту
Сегодня, 13:25 Комментарии7
СлухиДани Алвес в «Барсе» получит минимальную зарплату, разрешенную Ла Лигой
Сегодня, 12:44 Комментарии14
Дм. Черышев: «„Валенсия“ ещё не обсуждала новый контракт с Денисом»
Сегодня, 11:08 Комментарии9
Слухи«Милан» не будет предлагать Кессье новый контракт. Клуб готов к его уходу
Вчера, 23:25 Комментарии8
Агент Левандовски обсудит с «Баварией» контракт игрока весной 2022 года
Вчера, 21:18 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 18:40
Надо сохранить парня. Вроде он и сам хочет остаться. А так сейчас вообще не найти нормальных центральных защитников.
Хоть Романьоли и весьма средненький, еще и привозит иногда, но все же лучше условного де Лигта, поэтому зебры наверняка будут греть Райолу.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:16
Милан очень любит переговоры.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:15
Тоттенхэм Хотспур связан центральным защитником Алессио Романьоли, который хочет остаться в Милане, а его суперагент Мино Райола встретится с руководителями клуба, чтобы обсудить новый контракт.

Капитан «Милана» больше не является одним из главных игроков клуба, но все же провел шесть стартов в Серии А в этом сезоне и является ценным членом команды. Он находится на последнем году своего контракта с «Миланом», и клуб хочет сохранить его, а Стефано Пиоли ценит его как лидера в раздевалке.

Было высказано предположение, что «Тоттенхэм» заинтересован в том, чтобы подписать его бесплатно следующим летом, поскольку Антонио Конте надеется укрепить свою команду. Но, Романьоли хочет продолжить работу в «Милане», и в ближайшие дни между Райолой и клубом запланирована встреча.

У защитника контракт на 5 миллионов евро за сезон в «Милане», но, учитывая его травмы, клуб хочет снизить его зарплату. Романьоли знает, что ему придется снизить зарплату, чтобы остаться в «Милане», но он хочет прислушаться к их предложению.

Игрок хочет остаться на «Сан-Сиро», но Райола рассматривает возможность его перевода в «Ювентус». Если переговоры с «Миланом» не принесут результатов, суперагент может попытаться подтолкнуть Романьоли к рассмотрению вопроса о переходе в Турин.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Должны договориться...
shlomo
shlomo
вчера в 18:34
Ну если нужен, то нужно договариваться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100