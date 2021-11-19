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Президент «Барселоны» Лапорта сообщил окружению, что хочет подписать Мбаппе

вчера, 18:19

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил намерение подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Журналист Cadena SER Марио Торрехон сообщает, что несмотря на устное соглашение о переходе между Мбаппе и «Реалом», Лапорта сообщил своему окружению, что попытается подписать 22-летнего француза.

Срок действующего контракта Килиана с ПСЖ истекает летом 2022 года. В январе он может договариваться с клубами о бесплатном переходе на правах свободного агента.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:43
Позитивных новостей у клуба нет. Вот и подкидывают время от времени фантазию детскую. Хотят приманить спонсоров этим))
NOVA
NOVA
сегодня в 09:45
ну надеюсь мбаппе не дурак и выберет Реал!!!
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 23:56
Понятно, что хочет... Но возможно ли это сейчас? Хотя испанские журналисты любители искажать факты, маловероятно, что Лапорта всерьёз претендует на Мбапе.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:55
Лапорта сам прекрасно понимает что это невозможно.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 21:48
Там невменяемые какие-то. Беды с башкой конкретные у людей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:36
Как может подписать самого дорого игрока,когда на грани банкрота.Мап
Баппе тоже давно выбрал Реал,хотя бы написали бы Холанда.
Может мультимиллиардер Шейх решил финансировать,как финансируют ПСЖ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:43
Алвесу, который душу отдал за Барсу, платят минималку(потому что он босой подкаблучник Барсы), но на Мбаппе деньги найдутся
...скатилась Барса
Agamaga........
Agamaga........ ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 20:37
Наврал. Играет за ПСЖ 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:36
Лапорта это сказал до прихода, он и не знал в каком ужасном финансовом состоянии находится клуб.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:34
В Барселону на всех четырёх побежит Мбаппе.
Перес повторит историю Бекхэм/Роналдинью, найдёт себе гламурного парня, а французский негроид отправится в Каталонию.
shur
shur ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:18
...это не просто Утка, это целый "Гусь в Яблоках"!!!
Верг
Верг
вчера в 20:12
Лапорта так закончит как предыдущий. Нужно понимать что результатов пока не будет и натаскивать молодежку, что сделал бы любой нормальный тренер при поддержке президента
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:10
в ипотеку на 16 лет по 10 лямов в год.)))
протон
протон
вчера в 20:10
Лапорте больше не наливать
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:48
Лапорту окружают
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:45
Хотя, думаю, это всё "утка"
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:44
А по-моему, Лапорта так очки себе зарабатывает. То говорил, что Месси останется в клубе, теперь, говорит о Мбаппе, потом скажет, реальность такова, что финансовое положение не позволяет.
Конь 666
Конь 666 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:37
Это понимаю, но не в таких же количествах, и не такого качества необоснованных уточек:)
амурец
амурец
вчера в 19:36
Ну Мбаппе наверное не сумашедший, что ты переходить. В бесперспективный клуб
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 19:33
Новость на грани фантастики!
RoArt
RoArt
вчера в 19:29
10 миллионов выделенные на трансферы вскружили лапорте голову)
Брулин
Брулин
вчера в 19:28
лапорта орал что барселона сохранит месси в команде, итог мы знаем, лапорта обычное трепло и балабол
Сантус
Сантус ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 19:20
Перевожу.... всё для нас любимых пишут,что бы нам было о чём по.....говорить..)
particular
particular
вчера в 19:09
После таких заявлений, окружение всё отчётливей понимает, что не на того предводителя они батрачат :)
Конь 666
Конь 666 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:09
А вот не по...ать!:)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:08
Ну хочет и хочет, он же не сказал, что подпишет)
FERIS
FERIS
вчера в 19:06, ред.
Мало ли чего он хочет.
Хотеть не вредно.
Мбаппе давно говорил,что с детства мечтал играть в Реале.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:04
Это как просто ПУК.
Futurista
Futurista
вчера в 19:02
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:57
Ларысу Иванавну хачу...
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