Президент «Барселоны» Лапорта сообщил окружению, что хочет подписать Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил намерение подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Журналист Cadena SER Марио Торрехон сообщает, что несмотря на устное соглашение о переходе между Мбаппе и «Реалом», Лапорта сообщил своему окружению, что попытается подписать 22-летнего француза.
Срок действующего контракта Килиана с ПСЖ истекает летом 2022 года. В январе он может договариваться с клубами о бесплатном переходе на правах свободного агента.
Баппе тоже давно выбрал Реал,хотя бы написали бы Холанда.
Может мультимиллиардер Шейх решил финансировать,как финансируют ПСЖ.
Баппе тоже давно выбрал Реал,хотя бы написали бы Холанда.
Может мультимиллиардер Шейх решил финансировать,как финансируют ПСЖ.
...скатилась Барса
...скатилась Барса
Перес повторит историю Бекхэм/Роналдинью, найдёт себе гламурного парня, а французский негроид отправится в Каталонию.
Перес повторит историю Бекхэм/Роналдинью, найдёт себе гламурного парня, а французский негроид отправится в Каталонию.
Хотеть не вредно.
Мбаппе давно говорил,что с детства мечтал играть в Реале.
Хотеть не вредно.
Мбаппе давно говорил,что с детства мечтал играть в Реале.