Президент «Барселоны» Лапорта сообщил окружению, что хочет подписать Мбаппе

1637335159

вчера, 18:19

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил намерение подписать форварда ПСЖ .

Журналист Cadena SER Марио Торрехон сообщает, что несмотря на устное соглашение о переходе между Мбаппе и «Реалом», Лапорта сообщил своему окружению, что попытается подписать 22-летнего француза.